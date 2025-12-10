Aumenta el número de carteristas en centros comerciales del sur de Tenerife

Empresarios de la zona turística del Sur de Tenerife constatan que en las últimas semanas se ha producido un incremento de carteristas en algunos espacios comerciales que suelen ser frecuentados por miles de visitantes cada día.

Desde hace muchos años, los hurtos de dinero en efectivo o cualquier tipo de efecto de valor, tanto a turistas como a comerciantes, son, con una gran diferencia, los delitos que acumulan más denuncias en Canarias.

Datos de criminalidad

En los primeros nueve meses del 2025, en un municipio como Adeje ha habido 600 hurtos más que en el mismo periodo del año pasado, pues se ha pasado de 2.171 a 2.770 denuncias, según consta en el Balance de Criminalidad publicado por el Ministerio del Interior.

En todo el Archipiélago el aumento de estos robos al descuido en los tres primeros trimestres ha sido de 735 casos.

Circular en Siam Mall

Los responsables de la administración del centro comercial Siam Mall, uno de los más grandes y concurridos de la zona turística de Costa Adeje, enviaron la pasada semana una circular a todos los comerciantes y hosteleros para advertirles de que debían extremar las precauciones ante el aumento de carteristas que se ha detectado.

«Queremos informarles [de] que en los últimos días se han detectado varias incidencias relacionadas con robos de carteras y presencia de carteristas en nuestras instalaciones. Por ello les pedimos que extremen las precauciones», expone la citada notificación.

Estos delincuentes profesionales suelen actuar, sobre todo, en las colas para pagar en caja, así como en las terrazas de los locales de hostelería.

Aviso a la seguridad privada

Desde el área de gestión del centro comercial se sugiere a los empresarios que avisen a sus empleados para que estén atentos ante cualquier conducta sospechosa y, si se detecta alguna, que llamen de forma inmediata a los profesionales de la empresa de seguridad privada, ya que ello ayudará a los clientes, a los trabajadores y a los propios empresarios.

Desde hace más de 20 años es bien conocido que delincuentes de Europa del Este, sobre todo de Rumanía, llegan al sur de Tenerife y otras zonas turísticas importantes de la Isla para cometer hurtos entre los meses de octubre y abril.

Algunos han alcanzado un alto grado de especialización y resulta muy difícil detectarlos, tanto por la rapidez y agilidad para cometer los delitos como por su aspecto, ya que tienen el aspecto de un turista

Más policías nacionales

La Policía Nacional anunció este martes que ha incrementado el número de agentes en las zonas comerciales de Canarias de gran afluencia de público durante la campaña navideña en el marco del Plan Comercio Seguro.

Durante las próximas semanas, la labor policial se intensifica con dispositivos operativos específicos en aquellos lugares donde se produzcan aglomeraciones de personas, especialmente en las zonas comerciales y de ocio, mercadillos navideños y zonas de entretenimiento.