Una socorrista y policías locales reaniman a un turista que sufrió un infarto en Tenerife

Un hombre de 81 años, de nacionalidad británica, sufrió un infarto cuando caminaba por la zona costera de Guía de Isora y, gracias a la rápida actuación de una socorrista y policías locales, pudo ser reanimado.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la Plaza del Llano, en el núcleo de Alcalá, junto al inicio del paseo de La Muralla y la conocida como Playa Chica.

El turista sufrió un desvanecimiento en dicha zona peatonal y, poco después, una socorrista que estaba trabajando en el Muelle de Alcalá y la zona de los prismas acudió en pocos segundos a auxiliarlo.

Primeros minutos

También se desplazaron a dicho enclave del litoral policías locales. Los tres profesionales iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar, que resultan fundamentales en los primeros minutos de estos episodios.

Otra patrulla de la Policía Local se dirigió al centro de salud y recogió a un médico y un enfermero de Atención Primaria. Entre todos lograron que el turista británico recuperara el pulso.

Después de ser estabilizado, una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) procedió a su traslado al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.

Tres meses de vacaciones

El octogenario llegó hace varios días al suroeste de Tenerife para pasar tres meses de vacaciones en la costa de Guía de Isora.

De hecho, está alojado en un establecimiento próximo al lugar donde sufrió la parada cardiorrespiratoria.