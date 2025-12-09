Las autoridades hacen el levantamiento del cadáver momificado hallado en La Palma

La autoridad judicial ha procedido en la tarde de este martes al levantamiento del cadáver momificado que fue encontrado en La Palma durante la tarde del pasado lunes.

Bomberos de La Palma participaron en la extracción del cuerpo del lugar de difícil acceso donde se encontraba y su traslado al enclave en el que se hallaban agentes de la Policía Nacional, el médico forense y la autoridad judicial.

Los restos humanos se hallaban en una lomada, cerca de la ladera que da al barranco de Los Pajaritos y del Río, según los datos que han trascendido.

Parte alta de Velhoco

El mencionado enclave se encuentra en la zona alta del barrio de Velhoco, en el término municipal de Santa Cruz de La Palma.

Los vehículos de la Policía Nacional se quedaron en el lugar donde una pista de tierra era impracticable para los mismos. Después, los bomberos llegaron con un camión a una cota más alta.

Pero, para alcanzar el paraje donde se hallaba el cadáver, los integrantes del recurso de emergencias debieron caminar otro tramo.

Por un cazador

El cuerpo fue localizado en la tarde del pasado lunes por un cazador que andaba por el lugar. De hecho, personas conocedoras de ese paraje palmero aclararon dicha zona no la transitan ni senderistas ni deportistas, pues se trata de un lugar muy aislado, ya casi en el interior de la zona forestal.

Para participar en la investigación de las circunstancias en las que murió dicha persona, desde Tenerife se han desplazado integrantes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional.