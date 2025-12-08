Tragedia en el mar en Tenerife: ya son cuatro los muertos por el oleaje en Los Gigantes
Fallece en el Hospital La Candelaria la mujer que fue recuperada de una parada cardiorrespiratoria
La mujer que fue recuperada de una parada cardiorrespiratoria tras ser arrastrada por el mar en la piscina natural de Los Gigantes, en el municipio de Santiago del Teide, durante la tarde del pasado domingo falleció en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.
De esta manera, ya son cuatro los fallecidos en el suceso ocurrido en torno a las 16:00 horas en el litoral de Isla Cangrejo.
La cuarta víctima quedó inconsciente en el agua y fue rescatada por socorristas del Servicio de Salvamento de la zona en una moto acuática.
Dichos profesionales llevaron a la víctima al muelle del Puerto Deportivo de Los Gigantes, donde profesionales sanitarios de las ambulancias consiguieron recuperarla de la parada cardiorrespiratoria que padecía.
Después de estabilizarla, una ambulancia medicalizada la trasladó hasta el campo de fútbol de Puerto de Santiago, desde donde el helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario la evacuó al Hospital Nuestra Señora de La Candelaria.
Las otras víctimas mortales fueron identificadas como un hombre de 35 años, un segundo varón y una mujer de 55 años.
Todos los fallecidos y heridos en el suceso son turistas. Algunos de ellos son ciudadanos eslovenos y rumanos.
Además, en la mañana de este lunes se mantiene un dispositivo de seguridad por si se localiza a un hombre desaparecido en los alrededores de la piscina natural de Isla Cangrejo.
