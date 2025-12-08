Una parapentista, herida al sufrir un accidente en el barranco de Taucho

Una parapentista, de 36 años, ha resultado herida moderada al sufrir un accidente en el barranco de Taucho, en el municipio de Adeje (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este domingo y hasta la zona se trasladó el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), con la colaboración de Bomberos de Tenerife y Policía Local, que tras rescatar a la afectada, la evacuó hasta la helisuperficie de La Guancha.

Una vez en La Guancha, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que la afectada presentaba un traumatismo de carácter moderado, por lo que fue trasladada hasta el Hospital del Norte.