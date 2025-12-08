Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso Fake ManagerTiempo en TenerifeNuevos fallecidos por el oleaje en TenerifeNuevos servicios de limpiezaEstudio de identidad canariaTutela menores migrantes
instagramlinkedin

Un avión sale de Canarias con destino Bristol y debe volver por un problema con los baños

El vuelo aterrizó sin incidencias en Lanzarote

Captura de Flightradar24

Captura de Flightradar24 / @controladores

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Nueva incidencia en un vuelo en Canarias. En este caso, según informan los controladores aéreos en su cuenta oficial en la red social X, el afectado fue un avión de Ryanair que cubría la ruta entre Fuerteventura y Bristol (Inglaterra).

En concreto, el avión partió de la isla canaria pero, en un momento, dado, la tripulación solicitó desviarse hacia Lanzarote al tener problemas con alguno de los baños.

Noticias relacionadas y más

El vuelo pudo aterrizar sin incidencias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents