Un avión sale de Canarias con destino Bristol y debe volver por un problema con los baños
El vuelo aterrizó sin incidencias en Lanzarote
Nueva incidencia en un vuelo en Canarias. En este caso, según informan los controladores aéreos en su cuenta oficial en la red social X, el afectado fue un avión de Ryanair que cubría la ruta entre Fuerteventura y Bristol (Inglaterra).
En concreto, el avión partió de la isla canaria pero, en un momento, dado, la tripulación solicitó desviarse hacia Lanzarote al tener problemas con alguno de los baños.
El vuelo pudo aterrizar sin incidencias.
- Nueva tragedia en el mar en Tenerife: tres fallecidos y varios heridos al ser arrastrados por el oleaje en Los Gigantes
- Santa Cruz de Tenerife, entre las provincias con mayor impacto de la inteligencia artificial en el empleo femenino
- Los ‘tricampeones’ del concurso coreográfico del Carnaval se independizan
- Investigan si un joven británico fue asesinado cuando iba en bicicleta en Tenerife
- Tragedia en el mar en Tenerife: Ya son cuatro los muertos por el oleaje en Los Gigantes
- Socorristas salvan la vida a un bañista entre olas de tres metros en Tenerife
- Cuándo juega el CD Tenerife contra el CD Lugo: horario y dónde ver el partido por TV y el móvil
- Así es el monstruo venenoso que se encuentra confiscado en Tenerife y que procede del tráfico ilegal