Muere un hombre en La Victoria al salirse de la vía con el coche

El vehículo cayó de una altura de unos seis metros

Sala operativa del 112.

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Un hombre de 78 años ha fallecido en La Victoria, en Tenerife, al salirse de la vía con su coche y caer de una altura de unos seis metros, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias 112.

El accidente se produjo hacia las seis y media de la tarde del sábado en la calle Chamizo.

Los bomberos extrajeron al accidentado del interior del coche pero el personal del Servicio de Urgencias Canario no pudo hacer nada por su vida.

