Investigan si un joven británico fue asesinado cuando iba en bicicleta en Tenerife

Integrantes de la Guardia Civil investigan si un joven de origen británico fue asesinado cuando circulaba en una bicicleta por una vía en el municipio de Arona.

El conductor de un coche presuntamente arrolló a la víctima y se dio a la fuga. Después de las primeras indagaciones, agentes de los cuerpos de seguridad llegaron a una primera conclusión: no se trató de un atropello por accidente.

La persona fallecida fue identificada como Harry y su muerte ha causado conmoción entre habitantes de la zona de Las Galletas, Costa del Silencio o Las Rosas, por ejemplo.

Primeras indagaciones

En un primer momento, agentes del Grupo de Atestados de la Policía Local de Arona se hicieron cargo de realizar el informe por el suceso.

Sin embargo, al existir algunos indicios de que no fue un siniestro vial convencional, dichos profesionales entregaron las diligencias a agentes de la Guardia Civil para que continuaran con las pesquisas e intentaran esclarecer los hechos.

Debido a las características del suceso, componentes del Equipo de Delitos contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil se hicieron cargo de las diversas gestiones.

Sin detenidos

Tales funcionarios del Instituto Armado intentan saber qué ocurrió y cómo. En cualquier caso, por el momento, no hay personas detenidas por los hechos.

En un lugar cercano a donde se produjo el fallecimiento, familiares, amigos o conocidos de Harry han dejado diferentes elementos para recordar su memoria, como coronas y ramos de flores, velas o alguna fotografía.

En uno de los emotivos mensajes por la muerte del adolescente se puede leer: ‘I love you forever wee bro’ (Te amo por siempre, hermanito).

Harry supuestamente era aficionado al Liverpool Football Club de la Premier League. Y así lo demuestra el hecho de que alguien dejó una camiseta de dicho equipo en el referido lugar, sujeta a una palmera en una zona ajardinada.

En La Estrella

Los hechos ocurrieron durante la tarde-noche del pasado martes, 2 de diciembre, en la carretera insular que enlaza Las Chafiras (San Miguel de Abona) con Las Galletas, en la costa de Arona, (TF-652).

A la altura del kilómetro 6 de la mencionada vía, junto al barrio de La Estrella, supuestamente el conductor de un turismo arrolló al usuario de una bicicleta, según los datos recabados en el lugar por los policías locales que intervinieron.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno de Canarias recibió la alerta por el suceso a las 20:12 horas.

La sala operativa del 1-1-2 activó a una ambulancia medicalizada y a otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), policías locales de Arona, guardias civiles de Tráfico del destacamento de Granadilla de Abona, así como a operarios de la empresa de Conservación de Carreteras.

Cuando llegó al lugar, el personal sanitario sólo pudo confirmar el fallecimiento del joven, debido a la gravedad de las lesiones.