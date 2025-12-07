Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido un motorista de 37 años tras producirse un choque con otro vehículo en Santa Cruz de Tenerife

El choque se produjo en la carretera general del Sur, a la altura de barranco Grande

Exterior del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

Exterior del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria / ED

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Un motorista, de 37 años, ha resultado herido este sábado tras producirse un choque con un vehículo en la carretera general del Sur, en barranco Grande, en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 17:53 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente entre los dos vehículos, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario asistió al afectado, que presentó diversas contusiones de carácter moderado y fue trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

La Policía Local instruyó el correspondiente atestado.

