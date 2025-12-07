Herido un hombre de 42 años tras producirse un accidente entre un coche y una moto en Candelaria

Un hombre, de 42 años, ha resultado herido este sábado tras producirse un accidente entre un coche y una moto entre el camino La Herradura y la calle El Balo, en Candelaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 17:07 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó varios traumatismos de carácter moderado y fue trasladado en una ambulancia sanitarizada del SUC al Hospital Universitario de Canarias.

La Policía Local se encargó de las diligencias preceptivas.