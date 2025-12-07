Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un helicóptero rescata a un corredor que cayó en una maratón en Tenerife

El afectado cayó en una zona de difícil acceso y sufrió contusiones de carácter moderado

Helicóptero del GES

Helicóptero del GES / El Día

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias ha rescatado a un corredor que cayó durante una maratón en el Parque Rural de Anaga, en La Laguna (Tenerife).

El hombre, de 56 años, cayó hacia las 14:45 horas de este domingo en Chinamada, en una zona de difícil acceso, por lo que el Centro Coordinador de Emergencias envió a un helicóptero al lugar.

El accidentado sufrió contusiones de carácter moderado y fue evacuado al Aeropuerto de Tenerife Norte, desde donde fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

