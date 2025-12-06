Socorristas salvan la vida a un bañista entre olas de tres metros en Tenerife

Cuatro integrantes en total del servicio de socorrismo participaron durante el mediodía de ayer en el rescate de un bañista que se introdujo en el mar en la zona de Punta del Hidalgo, en el municipio de La Laguna.

El mencionado hombre se metió en el agua a pesar de que el Gobierno de Canarias había decretado prealerta por fenómenos costeros adversos y la bandera roja aconsejaba no introducirse en el océano.

El bañista tuvo serios apuros para salir del mar en la zona de Altagay y fue arrastrado por una ola de gran altura.

Intervención conjunta

Ante dicha circunstancia, dos socorristas destinados en Punta del Hidalgo, junto a dos de sus compañeros de la zona de Bajamar que acudieron en el Vehículo de Intervención Rápida (VIR), decidieron aproximarse al afectado para salvarlo.

Los profesionales del Salvamento tuvieron que alejarse centenares de metros del litoral, debido a que en esa zona rompían olas de entre tres y cuatro metros.

Explicaron algunas fuentes que salieron fuera de la zona de rompiente y, después, debieron nadar otros 500 metros hasta el enclave idóneo para llevar a la víctima a tierra.

Por la piscina

Después de un rato en el agua, los cuatro socorristas consiguieron sacar al bañista por la zona de la piscina, no sin algunas dificultades.

De hecho, uno de los trabajadores de Salvamento sufrió cortes durante la mencionada labor.

Este trabajador tuvo que acudir a un centro sanitario para que le hicieran curas en sus lesiones leves.

Desde hace varios días, las autoridades han informado a ciudadanos y visitantes de que no debían aproximarse a zonas costeras por el fuerte oleaje, y menos introducirse en el agua para evitar situaciones como la de ayer.