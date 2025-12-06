La niebla obliga a desviar 18 vuelos con destino Sevilla, uno de ellos procedente de Tenerife Sur
El aeródromo ya opera con normalidad
Un total de 18 vuelos que tenían como destino el aeropuerto de Sevilla, entre los que se encuentra uno que partió desde Tenerife Sur, han tenido que ser desviados en la mañana de este sábado debido a la influencia de la niebla, aunque se ha recuperado la normalidad alrededor del mediodía.
Fuentes del operador Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) han informado a EFE de que debido a las condiciones de baja visibilidad por niebla esta mañana se han tenido que desviar 17 vuelos al aeropuerto de Málaga y otro más, procedente de Oporto, al de Faro, en Portugal.
Concretamente, los diecisiete vuelos que iban a llegar al Aeropuerto de Sevilla y han recalado en Málaga procedían de zonas de España como Oviedo, Lanzarote, Ibiza, Tenerife Sur, Palma de Mallorca, Madrid y Bilbao, mientras que los vuelos internacionales llegaban de Estambul (Turquía), Nápoles, Treviso, Bérgamo y Trieste (Italia), Lisboa (Portugal), Edimburgo (Escocia), Londres (Inglaterra), Ámsterdam (Países Bajos) y Birmingham (Reino Unido).
Por otro lado, la baja visibilidad por la niebla también ha afectado a otros aeropuertos andaluces como los de Jerez y el Federico García Lorca Granada-Jaén, cuyos vuelos procedentes de Madrid en el primero, y de Palma de Mallorca, Madrid y Barcelona en el segundo, se han derivado al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.
La situación en los aeródromos afectados por la niebla se ha normalizado alrededor de las 13:00 horas sin que se hayan registrado incidentes de importancia.
