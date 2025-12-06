Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeJuventud canariaMuere en un accidente de tráficoPremio de la Lotería en CanariasHimno de La Laguna
instagramlinkedin

Muere un hombre de 78 años al salirse de la vía con su vehículo y caer seis metros en Tenerife

El personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento al presentar lesiones incompatibles con la vida

Sala de control del Cecoes en una imagen de archivo.

Sala de control del Cecoes en una imagen de archivo. / @112canarias

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un hombre de 78 años ha fallecido este sábado, 6 de diciembre, en Tenerife tras salirse de la vía mientras circulaba por la calle Chamizo, en el municipio tinerfeño de La Victoria de Acentejo.

Según informa el Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, a las 18:25 horas recibieron el aviso del accidente y activaron los recursos de emergencia necesarios.

En concreto, el vehículo se salió de la vía y cayó unos seis metros.

Intervención de los recursos

Efectivos de Bomberos de Tenerife extrajeron al afectado del automóvil, pero el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) solo pudo confirmar el fallecimiento de la víctima al presentar lesiones incompatibles con la vida.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, Guardia Civil se encargó de instruir las diligencias oportunas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents