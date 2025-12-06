Muere un hombre de 78 años al salirse de la vía con su vehículo y caer seis metros en Tenerife

Un hombre de 78 años ha fallecido este sábado, 6 de diciembre, en Tenerife tras salirse de la vía mientras circulaba por la calle Chamizo, en el municipio tinerfeño de La Victoria de Acentejo.

Según informa el Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, a las 18:25 horas recibieron el aviso del accidente y activaron los recursos de emergencia necesarios.

En concreto, el vehículo se salió de la vía y cayó unos seis metros.

Intervención de los recursos

Efectivos de Bomberos de Tenerife extrajeron al afectado del automóvil, pero el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) solo pudo confirmar el fallecimiento de la víctima al presentar lesiones incompatibles con la vida.

Por su parte, Guardia Civil se encargó de instruir las diligencias oportunas.