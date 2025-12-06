Desde el 'caso Kárate' hasta el 'fake manager': los escándalos de pederastia que sacuden el deporte canario

Tras el uniforme de entrenador se han ocultado algunos de los mayores depredadores sexuales de la historia reciente de Canarias. Desde Fernando Torres Baena, el excampeón nacional de kárate que regentó el gimnasio de artes marciales más prestigioso de Gran Canaria y protagonizó el principal escándalo de pederastia del país con casi un centenar de víctimas; hasta Kenneth V. V., el ojeador de fútbol detenido por presuntos abusos sexuales y grooming (acoso y abuso sexual online) a 61 menores bajo falsas promesas de impulsar sus carreras deportivas y entrar en los grandes equipos.

Además de ellos, media decena de figuras del ámbito deportivo han saltado a los titulares por cometer abusos sexuales infantiles. Instructores que permanecen en contacto con cientos de adolescentes en el día a día y que, mediante la impartición de clases, logran una cercanía de la que se aprovechan para manipular a las víctimas y dar rienda suelta a sus parafilias.

Pero, ¿cómo consiguen engañar y ocultar sus acciones durante meses, años o incluso décadas? Lo primero que intentan es que los menores confíen en ellos, que les vean como una figura cercana a la que pueden acudir para potenciar sus carreras o para exponer sus preocupaciones y sus miedos. Es la situación más frecuente, pues el 75% de los agresores sexuales son familiares o personas allegadas a las víctimas.

Sonja Arup, presidenta de Clave-A, el programa de referencia en protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia en Canarias, explica que el perfil de estos pederastas es "muy engatusador, una persona que trata de generar confianza a través del engaño, del no lo cuentes y no digas nada". En muchos casos, advierte, se esconden a través de perfiles falsos en las redes sociales, o bien con promesas irreales en el mundo del deporte.

"La comunicación y la confianza son las mejores herramientas que puedes darle a tus hijos para luchar contra las agresiones", asegura Arup. En muchos casos, señala, a las falsas esperanzas se le suma el engatusamiento, los regalos sin ningún motivo aparente. Algunos de los indicadores o señales de alerta que pueden percibir los padres es cuando sus hijos se autolesionan, se encierran en sí mismos o pronuncian frases como "no quiero ir a entrenar" o "no quiero ir más a ese club".

Un "macroabuso sin precedentes"

El caso más sonado, el que más hizo repetir la palabra "pedofilia" en el deporte canario se remonta a la década de los 80, aunque no salió a la luz hasta que se interpuso la primera denuncia en 2010. La investigación que se inició entonces destapó el telón y reveló una secta del kárate que estremeció a la sociedad. Su artífice, Torres Baena, fue condenado a 302 años de cárcel por 35 delitos de abuso sexual y 13 de corrupción de menores tras un "macroabuso sin precedentes" en su gimnasio y en su residencia de la playa de Vargas, en Agüimes.

Su máxima era: "Sin sexo no hay kárate, sin kárate no hay éxito y sin éxito no se llega a ninguna parte". La sentencia que motivó su condena, además de la de su compañera María José González y de Ivonne González, recoge que desarrollaron "auténticas orgías sexuales" con las víctimas y promovieron encuentros entre los menores en función de su autoridad deportiva y del rango de cada uno de los penados.

Para hacer frente a este tipo de situaciones, las federaciones y clubes implementan diferentes protocolos de prevención y atención a las víctimas. Juanmi Moreno, director de cantera y delegado de protección al menor del Club Baloncesto Gran Canaria, explica que el modo de actuar cuando se detecta un problema comienza con la recepción de la información, hacer partícipes a los tutores legales y escuchar al menor "con calma, sin hurgar ni presionar en ningún momento y siempre acompañado de un adulto".

Los responsables de protección al menor, que se han formado en la materia mediante cursos especializados, levantan entonces un acta donde recogen las palabras de la víctima, así como las fechas y las personas involucradas. En función del caso, se adoptan las medidas de protección oportunas, como alejar al menor de las personas señaladas, y se activan los mecanismos legales. Mientras se desarrolla todo ese proceso, el club cuenta con un gabinete de psicología deportiva que ofrece acompañamiento a los denunciantes.

El último caso que logró pasar desapercibido durante dos años es el de Kenneth V. V., un joven de 25 años que entrenó a cientos de menores en Gran Canaria en diferentes clubes de la capital y que a través de su puesto ofrecía servicios como representante deportivo. Tras la denuncia de un menor de 16 años que destapó los presuntos abusos, se le incautó su teléfono móvil, que permitió descubrir hasta dónde había expandido sus redes. Imágenes, vídeos y conversaciones de carácter sexual con 61 menores para terminar en encuentros presenciales, algunos de los cuales llegaron a producirse.

Pedofilia en el fútbol insular

No es la primera situación de este tipo que se da en el fútbol insular, pero sí una de las de mayor envergadura. En 2016, José Ángel G. F., un entrenador de categorías inferiores y de 39 años, reconocía en juicio haber abusado de ocho chicos de su plantilla, con edades comprendidas entre los 12 y los 15 años, y aceptaba una condena de 25 años de cárcel. Ese mismo año también era condenado a siete años de cárcel Kilian J. B. O., un entrenador de categoría alevín de la capital, de 22 años de edad, que aprovechó su condición para cometer dos abusos sexuales y cuatro delitos de corrupción de menores.

En Tenerife, uno de los procesos más sonados fue el de Miguel Ángel Millán Sagrera, exentrenador nacional de Pruebas Combinadas de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), que en 2019 resultó condenado a 15 años y seis meses de cárcel por abusar sexualmente de dos menores de edad a los que entrenó. En su vivienda se intervino abundante material informático, cintas de vídeo, DVD y soportes de almacenamiento.