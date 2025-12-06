Los bomberos rescatan a un bebé encerrado en un vehículo en Canarias

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote informó de un incidente ocurrido el viernes en Arrecife, en el Parking Centro Bulevard, donde un bebé quedó accidentalmente encerrado dentro de un vehículo. La alerta llegó a través del CECOES 112, el centro de coordinación de emergencias, que notificó a los bomberos sobre la situación.

A su llegada al lugar, los profesionales emplearon herramientas específicas para la apertura de vehículos, logrando liberar al menor sin causar daños al coche ni al bebé. Según informaron los servicios de emergencia, el niño se encontraba tranquilo y en buen estado de salud, lo que evitó que la situación derivara en un riesgo mayor.

Coordinación con Policía Local

En la intervención también estuvo presente la Policía Local de Arrecife, que colaboró en la seguridad del entorno y facilitó el acceso de los bomberos al vehículo. Tras finalizar la actuación, los equipos informaron tanto a CECOES como a la central de bomberos, completando el operativo con normalidad y regresando al parque sin incidentes adicionales.