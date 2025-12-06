Dos accidentes de tráfico en Tenerife dejan dos motoristas heridos
Los siniestros tuvieron lugar en Candelaria y Santa Cruz de Tenerife
Dos motoristas han resultado heridos de carácter moderado este sábado, 6 de diciembre, en dos accidentes de tráfico ocurridos en Candelaria y Santa Cruz de Tenerife.
El primero de ellos, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, tuvo lugar a las 17:07 horas en el Camino La Herradura con la calle El Balo, en Candelaria, donde se produjo el choque entre un coche y una moto.
En concreto, el afectado es un hombre de 42 años que sufrió varios traumatismos. Aunque fue atendido en el lugar de los hechos por los sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC), tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Canarias debido a sus lesiones.
Por su parte, la Policía Local se encargó de las diligencias.
Segundo siniestro
El segundo choque, también entre un coche y una moto, tuvo lugar poco antes de las 18:00 horas en la carretera general del sur, a la altura de Barranco Grande. En este caso, el afectado es un motorista de 37 años.
El hombre sufrió diversas contusiones, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
En este caso, también la Policía Local instruyó el correspondiente atestado.
- Muere una niña de 13 años tras caer en el edificio abandonado en Tenerife
- Vecinos de Añaza, indignados y consternados por la muerte de una niña de 13 años en el mamotreto del Suroeste, exigen su derribo inmediato
- El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos
- La mejor tarta de queso de Canarias está en Tenerife: así son la tartas elaboradas con quesos canarios
- Incendio en el hotel okupado en el sur de Tenerife
- La Laguna celebra este fin de semana la VII Feria de la Adopción con actividades, talleres y desfiles para todas las edades
- Estos son los vinos canarios que están en la élite mundial gracias a la Guía Parker
- Un guardia civil de baja, juzgado en Tenerife, se enfrenta a pena de cárcel por viajar a la Península