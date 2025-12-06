Dos accidentes de tráfico en Tenerife dejan dos motoristas heridos

Dos motoristas han resultado heridos de carácter moderado este sábado, 6 de diciembre, en dos accidentes de tráfico ocurridos en Candelaria y Santa Cruz de Tenerife.

El primero de ellos, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, tuvo lugar a las 17:07 horas en el Camino La Herradura con la calle El Balo, en Candelaria, donde se produjo el choque entre un coche y una moto.

En concreto, el afectado es un hombre de 42 años que sufrió varios traumatismos. Aunque fue atendido en el lugar de los hechos por los sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC), tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Canarias debido a sus lesiones.

Por su parte, la Policía Local se encargó de las diligencias.

Segundo siniestro

El segundo choque, también entre un coche y una moto, tuvo lugar poco antes de las 18:00 horas en la carretera general del sur, a la altura de Barranco Grande. En este caso, el afectado es un motorista de 37 años.

El hombre sufrió diversas contusiones, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

En este caso, también la Policía Local instruyó el correspondiente atestado.