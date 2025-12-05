Tres heridos en un accidente múltiple en la TF-1, a la altura de Arico
Los afectados, entre los que hay dos menores, sufrieron diferentes lesiones, por lo que fueron trasladados al Centro de Salud de San Isidro
Tres personas han resultado heridas este viernes, 5 de diciembre, en un accidente de tráfico ocurrido en la autopista del sur de Tenerife (TF-1) en el que se vieron implicados varios vehículos.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, el siniestro ocurrió pasadas las 11:00 horas en el punto kilométrico 37, en el municipio de Arico.
Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a tres afectados y los trasladó al Centro de Salud de San Isidro. Estos son:
- Una mujer de 46 años con un traumatismo en miembro superior de carácter leve.
- Un menor de 5 años con una cervicalgia de carácter leve.
- Un menor de 11 años con policontusiones de carácter moderado.
La Guardia Civil reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.
