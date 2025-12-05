Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres heridos en un accidente múltiple en la TF-1, a la altura de Arico

Los afectados, entre los que hay dos menores, sufrieron diferentes lesiones, por lo que fueron trasladados al Centro de Salud de San Isidro

Archivo - Cecoes 112

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Tres personas han resultado heridas este viernes, 5 de diciembre, en un accidente de tráfico ocurrido en la autopista del sur de Tenerife (TF-1) en el que se vieron implicados varios vehículos.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, el siniestro ocurrió pasadas las 11:00 horas en el punto kilométrico 37, en el municipio de Arico.

Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a tres afectados y los trasladó al Centro de Salud de San Isidro. Estos son:

  • Una mujer de 46 años con un traumatismo en miembro superior de carácter leve.
  • Un menor de 5 años con una cervicalgia de carácter leve.
  • Un menor de 11 años con policontusiones de carácter moderado.

La Guardia Civil reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.

