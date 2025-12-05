Incendio en el hotel okupado en el sur de Tenerife

Un incendio se ha registrado a primeras horas de la tarde de este viernes en el antiguo hotel Callao Sport, en el municipio de Adeje, que ha sido okupado por centenares de personas desde comienzos del presente año.

En el recinto, situado en la localidad de Callao Salvaje, intervienen bomberos del Consorcio de Tenerife del parque de Guía de Isora y Bomberos Voluntarios de Adeje.

En el lugar también trabajan policías locales de Adeje y agentes de la Guardia Civil para tratar de que el suceso no vaya a más.

En un cuarto de basuras

Las llamas comenzaron en el interior de un cuarto lleno de basura, sin habitar, que se halla en las proximidades de las canchas de tenis.

Hasta el momento no se han registrado heridos y, por ahora, no se ha identificado a posibles responsables de originar el fuego.

Las fuerzas de seguridad trabajan con la hipótesis de que el incendio pudo ser intencionado, así como que los autores pueden estar entre las personas que están abandonando el antiguo complejo turístico.

El fuego se registra cuando faltan apenas cinco días para que se cumpla el plazo otorgado por la autoridad judicial para que se produzca el desalojo del antiguo complejo turístico.