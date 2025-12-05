Detenido en Telde un hombre por retener a sus padres y amenazar con explotar una bombona de butano

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Telde a un hombre sobre el que pesaba una orden de búsqueda y detención por violencia doméstica hacia su madre, a la que tenía prohibido acercarse judicialmente. El individuo fue localizado el pasado 28 de noviembre en el domicilio familiar, donde retuvo a sus padres contra su voluntad y amenazó con hacer explotar una bombona de butano si los agentes intentaban entrar.

Los hechos se produjeron a última hora de la tarde, cuando una patrulla se desplazó al inmueble tras ser alertada de que el hombre se encontraba cerca de la vivienda, incumpliendo así la orden de alejamiento. La madre del detenido confirmó a los agentes su presencia en el entorno.

Durante la intervención, el hombre apareció en una de las ventanas de la casa y, visiblemente alterado, gritó a los policías que había retirado las llaves y que no permitiría la salida de sus padres. En ese momento, amenazó con “reventar una bombona de butano” si intentaban acceder al inmueble.

Protocolo de incidentes críticos

Ante la gravedad de la situación y el riesgo para la integridad de los retenidos, se activó el protocolo de incidentes críticos. El detenido llegó incluso a subirse al alféizar de una ventana, lo que obligó a solicitar la intervención de un negociador especializado de la Policía Nacional.

Tras más de una hora de conversación, el negociador logró que el individuo permitiera la salida de sus padres. Finalmente, el hombre accedió a abrir la puerta y fue detenido en el interior de la vivienda.

Está acusado de un presunto delito de detención ilegal y quebrantamiento de condena. La Jefatura Superior de Policía de Canarias ha destacado la “extrema agresividad” mostrada durante el operativo.