Detenido en Telde un hombre por retener a sus padres y amenazar con explotar una bombona de butano
El arrestado tenía una orden de alejamiento por violencia doméstica hacia su madre y se atrincheró en la vivienda familiar
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Telde a un hombre sobre el que pesaba una orden de búsqueda y detención por violencia doméstica hacia su madre, a la que tenía prohibido acercarse judicialmente. El individuo fue localizado el pasado 28 de noviembre en el domicilio familiar, donde retuvo a sus padres contra su voluntad y amenazó con hacer explotar una bombona de butano si los agentes intentaban entrar.
Los hechos se produjeron a última hora de la tarde, cuando una patrulla se desplazó al inmueble tras ser alertada de que el hombre se encontraba cerca de la vivienda, incumpliendo así la orden de alejamiento. La madre del detenido confirmó a los agentes su presencia en el entorno.
Durante la intervención, el hombre apareció en una de las ventanas de la casa y, visiblemente alterado, gritó a los policías que había retirado las llaves y que no permitiría la salida de sus padres. En ese momento, amenazó con “reventar una bombona de butano” si intentaban acceder al inmueble.
Protocolo de incidentes críticos
Ante la gravedad de la situación y el riesgo para la integridad de los retenidos, se activó el protocolo de incidentes críticos. El detenido llegó incluso a subirse al alféizar de una ventana, lo que obligó a solicitar la intervención de un negociador especializado de la Policía Nacional.
Tras más de una hora de conversación, el negociador logró que el individuo permitiera la salida de sus padres. Finalmente, el hombre accedió a abrir la puerta y fue detenido en el interior de la vivienda.
Está acusado de un presunto delito de detención ilegal y quebrantamiento de condena. La Jefatura Superior de Policía de Canarias ha destacado la “extrema agresividad” mostrada durante el operativo.
- El antiguo edificio de Hacienda de Santa Cruz se convertirá en una gran sala de exposiciones
- CD Tenerife - Granada CF: a qué hora juega y dónde ver el partido de Copa del Rey
- Próximo paso judicial de los vecinos que han dejado a Santa Cruz sin ordenanza de tráfico y sin carril bici: desmantelar la Zona Urban
- Vecinos de Añaza, indignados y consternados por la muerte de una niña de 13 años en el mamotreto del Suroeste, exigen su derribo inmediato
- Muere una niña de 13 años tras caer en el edificio abandonado en Tenerife
- La mejor tarta de queso de Canarias está en Tenerife: así son la tartas elaboradas con quesos canarios
- Heridos de gravedad dos jóvenes en un atropello en Tenerife
- El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos