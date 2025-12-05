Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto a bordo de un avión con destino Tenerife Sur: una pelea acaba con la agresión a un tripulante

La tripulación solicitó presencia policial en el aeropuerto

Captura del Flightradar24 del vuelo a Tenerife. / @controladores

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Nuevo incidente en un vuelo que viajaba a Tenerife. En este caso, según informan los controladores aéreos en su cuenta oficial de la red social X, se trata de un avión de Jet2 que procedía de Edimburgo con destino Tenerife Sur.

Cuando ya estaba llegando al aeródromo tinerfeño, la tripulación solicitó asistencia médica y presencia policial debido a una pelea que se originó en el interior del avión y por la que se habría agredido a un tripulante de cabina.

Para facilitar su aterrizaje, los controladores le recortaron con prioridad la aproximación al máximo, a la vez que coordinaron con el aeropuerto la asistencia en tierra.

Los controladores envían todo su apoyo a tripulaciones y pasajeros que tienen que soportar este tipo de situaciones en sus vuelos.

