Un camión choca contra la mediana en la TF-1 y genera fuertes retenciones en Guaza
Los recursos de emergencia trabajan en el lugar
Un accidente en la autopista del sur de Tenerife (TF-1) está generando fuertes retenciones.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias 112 del Gobierno de Canarias, un camión chocó contra la mediana en la zona de Guaza, en el municipio de Arona. El siniestro se produjo en sentido Santa Cruz.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado los recursos de emergencia.
El 112 pide precaución a los conductores.
