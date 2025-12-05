Arde un coche que circulaba por una autopista de Tenerife

Un coche que circulaba por la autopista del Sur (TF-1) sufrió un incendio durante la tarde de este viernes a la altura del municipio de Guía de Isora.

El suceso se produjo en los carriles que conducen hacia Santiago del Teide, a la altura del punto kilométrico 93.

Hasta el mencionado lugar acudieron diversos recursos de seguridad y emergencias activados por la sala operativa del 1-1-2, como policías locales de Guía de Isora, bomberos voluntarios de Guía de Isora, así como guardias civiles de Tráfico.

Incendio de un coche en Guía de Isora / El Día

Las llamas comenzaron en la parte delantera del automóvil, donde el turismo, un Citroën C3, sufrió los mayores daños materiales.

Los policías locales tuvieron que cortar uno de los carriles de la vía para facilitar la intervención de los bomberos.