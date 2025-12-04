El ojeador de fútbol pederasta Kenneth V.V. afronta hasta 86 años de cárcel

Kenneth V. V., el ojeador de fútbol grancanario detenido por cometer presuntos abusos sexuales y grooming contra 61 menores, se enfrenta a una pena que podría superar los 86 años de cárcel. Así lo recoge la magistrada de la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, Raquel Lora, que en el auto que motivó su ingreso en prisión provisional ya le imputaba cinco presuntas agresiones sexuales, corrupción y captación de menores y quebrantamiento de medida cautelar. Todo ello, en base a las cinco primeras denuncias y a falta de tomar declaración a medio centenar de víctimas que aparecen en las conversaciones e imágenes halladas en su teléfono móvil.

La operación Fake manager, dirigida por la Guardia Civil, ha destapado uno de los mayores casos de pederastia de la historia reciente de Canarias. El responsable, un joven de 25 años cuya experiencia como entrenador de fútbol base, árbitro y representante deportivo logró que cientos de menores apasionados por este deporte cayesen en su red de mentiras y falsas promesas profesionales en los grandes equipos nacionales.

Origen de la primera denuncia

El caso comenzó a investigarse con la declaración de un menor que, tras recibir asistencia psicológica, fue capaz de revelar que quien debía velar por su carrera deportiva en realidad se había aprovechado de su confianza para agredirlo sexualmente. Sin embargo, el trato habitual que tenía el presunto depredador sexual con otros adolescentes hizo sospechar desde un primer momento a los agentes que podía haber otras víctimas.

La dimensión del caso, aun así, superó todas las expectativas. La clave que permitió ampliar las pesquisas fueron las imágenes, vídeos y conversaciones de carácter sexual que se hallaron en el teléfono móvil del investigado. Ni una, ni dos, ni tres víctimas. Medio centenar de menores que pudieron haber sufrido agresiones sexuales por parte de Kenneth V. V.

El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vecindario tomó declaración a 14 de estas víctimas, cuyos testimonios han permitido destapar el modus operandi que seguía el supuesto pederasta. Cuatro de ellos han decidido presentar denuncia por unos hechos acontecidos en 2023 y 2024 en Las Palmas de Gran Canaria, lugar de residencia del detenido, a falta de que otras 50 posibles víctimas cuenten su versión de lo sucedido.

La magistrada habla de «indicios de la comisión de hechos por parte del investigado» como mantener encuentros sexuales de carácter físico, practicando masturbaciones y penetración anal mutuas, durante los cuales los menores seguían las indicaciones que les daba su supuesto representante, con el que existía una diferencia de edad. Pero, además, grabó algunos de estos actos sin que los menores conocieran el destino final de dichas grabaciones.

A criterio de la jueza, existe por otra parte un riesgo de «alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento», pues cree que de haber mantenido la medida de libertad al investigado, este podría haber alterado la información de los dispositivos en su poder y que no se le habían incautado durante el registro domiciliario.

Asimismo, cree que podría caer en una reiteración delictiva a pesar de carecer de antecedentes penales. Ello, señala, porque ya fue detenido en marzo de 2025 y se le impuso una medida cautelar que consistía en una prohibición de aproximarse y comunicarse con la primera víctima que denunció los hechos, así como de realizar cualquier profesión, oficio o actividades que implique un contacto con menores de edad durante la tramitación de la causa. Sin embargo, la Guardia Civil pudo comprobar que se saltó estas prohibiciones al viajar como representante de fútbol base internacional con varios niños a Barcelona en abril de 2025.