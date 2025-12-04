Kenneth V. V. ya se encuentra en la prisión de Juan Grande, en Gran Canaria
El presunto agresor sexual se había mudado a Fuerteventura después de estar en El Hierro tras un primer arresto, y ahora se encuentra bajo el Protocolo de Prevención de Suicidios
Laura de Pablo
El investigado por presuntos abusos sexuales y grooming contra 61 menores, Kenneth V. V., fue trasladado la mañana de ayer desde el centro penitenciario de Tahíche, en Lanzarote, a la prisión de Juan Grande, en Gran Canaria, según confirmaron a este periódico fuentes penitenciarias. Hace dos semanas, la Guardia Civil lo detuvo en Fuerteventura, donde residía, tras el análisis de diversos materiales y la toma de testimonios a las víctimas. El presunto agresor se había mudado a esa isla después de haber estado en El Hierro tras un primer arresto. Según el procedimiento en casos de presuntos depredadores sexuales como este, Kenneth no se encuentra solo en su celda y se le ha activado el Protocolo de Prevención de Suicidios (PPS), ya que debido al perfil de detenidos como él podría intentar algún acto autolítico. La investigación se había alargado más de medio año hasta lograr su aprehensión.
El ‘modus operandi’ del ahora investigado, como es habitual en los casos de grooming, consistía en aprovecharse de su posición de superioridad para contactar con los adolescentes, ganarse su confianza e involucrarles en actividades sexuales. En algunos casos de forma digital y, en otros, presencial. A los que ya conocía de los terrenos de juego les ofrecía promocionarlos y participar en torneos, incluso en Península, si accedían a sus peticiones.
