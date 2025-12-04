Heridos de gravedad dos jóvenes en un atropello en Tenerife

Un hombre y una mujer, ambos de 30 años de edad, resultaron heridos de gravedad tras ser atropellados durante la noche de este miércoles en el municipio de La Laguna.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las once y media en la Avenida de Los Menceyes, a la altura de la zona de Vistabella.

El conductor de un coche arrolló a las víctimas a la altura del bar Quintuma y la sala operativa del 1-1-2 recibió la alerta a las 23:27 horas.

Recursos de emergencias

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad activó a dos ambulancias medicalizadas y otra de soporte vital básico, así como a agentes de la Policía Local de La Laguna.

Ambos afectados fueron desplazados varios metros. La mujer sufrió un traumatismo craneal de gravedad. Personal sanitario de una ambulancia de soporte vital avanzado procedió a su evacuación al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc).

Y el joven sufrió también un fuerte golpe en la cabeza, calificado como grave. Profesionales de la segunda ambulancia medicalizada llevaron a cabo su traslado al Hospital Universitario de Canarias (HUC).

Agentes del Grupo de Atestados de la Policía Local de La Laguna efectúan la investigación sobre las circunstancias que rodearon el siniestro vial para redactar el informe al respecto.