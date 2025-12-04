Detenido en Guía de Isora un hombre fugado desde 2022 tras permanecer más de tres años oculto

La Guardia Civil del Puesto Principal de Guía de Isora ha logrado detener a un hombre que llevaba en paradero desconocido desde abril de 2022, cuando se dictó contra él una orden de ingreso en prisión por un delito de robo con fuerza en una vivienda de la localidad de Chirche. El individuo evitó durante más de tres años ser localizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, escondiéndose en distintos lugares del municipio para eludir la condena.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, al detenido le constaban además antecedentes por varios delitos contra el patrimonio, infracciones relacionadas con la seguridad vial y un delito de violencia doméstica, así como otro por malos tratos en el ámbito familiar, incluido dentro del sistema VIOGEN de seguimiento a víctimas de violencia de género.

Seguimiento

Tras un trabajo de investigación desarrollado durante los últimos meses, los agentes consiguieron identificar el domicilio en el que el hombre se ocultaba. La vivienda, situada en la zona de Chío (Guía de Isora), servía como refugio para evitar cualquier contacto con los cuerpos policiales y el cumplimiento de la sentencia que pesaba sobre él.

Una vez localizado el inmueble, los agentes solicitaron la correspondiente autorización judicial de entrada y registro, un procedimiento que se realiza bajo supervisión legal y que forma parte de las garantías establecidas por el Poder Judicial español:

Detención

En la operación participaron efectivos del Puesto Principal de Guía de Isora y miembros de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC). Tras acceder al domicilio, los agentes interceptaron al prófugo sin incidentes y procedieron a su arresto.

La Guardia Civil confirmó que el detenido ya ha sido trasladado a prisión para cumplir la condena impuesta por los hechos delictivos cometidos. Con esta actuación, el cuerpo destaca la importancia del trabajo coordinado y sostenido en el tiempo para localizar a personas fugadas de la justicia.