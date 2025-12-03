El vuelco de un vehículo deja una conductora herida en Tenerife
La mujer sufrió traumatismos de carácter moderado
Una mujer de 50 años ha resultado herida este miércoles, 3 de diciembre, tras volcar con su vehículo en la carretera TF-13, debajo de la rotonda de Tejina con dirección a Punta Hidalgo (La Laguna).
Los hechos, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, ocurrieron poco antes de las 12:30 horas.
En esta intervención fue necesaria la presencia de Bomberos de Tenerife para evacuar a la conductora del interior del vehículo.
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la afectada y la trasladó al Hospital Universitario de Canarias. La mujer presentaba diversos traumatismos de carácter moderado.
Por su parte, los efectivos policiales aseguraron la zona y realizaron el atestado; mientras que el personal de Carreteras despejó la vía.
