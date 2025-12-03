Una persecución a un delincuente acaba con su detención tras quedarse sin gasolina en Tenerife

Una peligrosa persecución a un delincuente reincidente en Tenerife acabó con su detención, después de que se quedara sin gasolina y tuviera que parar en una estación de servicio.

En el servicio tomaron parte guardias civiles y policías locales del municipio de Tacoronte.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este miércoles en la zona noreste de Tenerife y recorrió varios municipios.

Desde Valle de Guerra

Todo comenzó cuando una patrulla de la Guardia Civil del puesto principal de Tacoronte observó a un hombre que ya conocían de anteriores intervenciones circulando en un coche de color negro, a pesar de que no tiene permiso de conducir.

Ese primer contacto visual de los agentes del Instituto Armado con el conductor ocurrió en la zona de Valle de Guerra, en el término municipal de La Laguna.

Desde ese instante, los integrantes del cuerpo de seguridad dieron la vuelta y comenzaron a perseguir al citado ciudadano.

Sin seguro

Al comprobar la información existente sobre el vehículo en las bases de datos, los guardias verificaron que tampoco tenía el seguro obligatorio.

La fuga del varón continuó por el municipio de Tacoronte. En dicho territorio se sumaron a la persecución agentes de la Policía Local tacorontera.

Después de circular por varias calles, el varón comprobó que se estaba quedando sin gasolina, por lo que paró en una estación de servicio en el municipio de El Sauzal.

Fue en ese punto donde el varón acabó detenido por funcionarios de la Guardia Civil.

El implicado tiene 35 años de edad y es vecino del barrio de San Juan, en Tacoronte. Supuestamente le constan antecedentes por otros delitos contra la seguridad vial, como es el de circular sin carné.