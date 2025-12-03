Una persecución a un delincuente acaba con su detención tras quedarse sin gasolina en Tenerife
El hombre, que circulaba sin carné y es reincidente, fue atrapado en una estación de servicio en la mañana de este miércoles
Una peligrosa persecución a un delincuente reincidente en Tenerife acabó con su detención, después de que se quedara sin gasolina y tuviera que parar en una estación de servicio.
En el servicio tomaron parte guardias civiles y policías locales del municipio de Tacoronte.
Los hechos ocurrieron durante la mañana de este miércoles en la zona noreste de Tenerife y recorrió varios municipios.
Desde Valle de Guerra
Todo comenzó cuando una patrulla de la Guardia Civil del puesto principal de Tacoronte observó a un hombre que ya conocían de anteriores intervenciones circulando en un coche de color negro, a pesar de que no tiene permiso de conducir.
En el servicio intervinieron guardias civiles y policías locales de Tacoronte
Ese primer contacto visual de los agentes del Instituto Armado con el conductor ocurrió en la zona de Valle de Guerra, en el término municipal de La Laguna.
Desde ese instante, los integrantes del cuerpo de seguridad dieron la vuelta y comenzaron a perseguir al citado ciudadano.
Sin seguro
Al comprobar la información existente sobre el vehículo en las bases de datos, los guardias verificaron que tampoco tenía el seguro obligatorio.
La fuga del varón continuó por el municipio de Tacoronte. En dicho territorio se sumaron a la persecución agentes de la Policía Local tacorontera.
Después de circular por varias calles, el varón comprobó que se estaba quedando sin gasolina, por lo que paró en una estación de servicio en el municipio de El Sauzal.
Fue en ese punto donde el varón acabó detenido por funcionarios de la Guardia Civil.
El implicado tiene 35 años de edad y es vecino del barrio de San Juan, en Tacoronte. Supuestamente le constan antecedentes por otros delitos contra la seguridad vial, como es el de circular sin carné.
Suscríbete para seguir leyendo
- La expropiación de 8.000 metros cuadrados allana el tercer carril de Guamasa a Los Rodeos
- Muere un ciclista arrollado por un vehículo en Tenerife
- El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de la llegada del invierno puro a Tenerife: 'Canarias encara una semana marcada por el viento y un descenso brusco de las temperaturas
- El cedro Tara permaneció oculto durante tres décadas en el Parque Nacional del Teide
- El rodaje de 'El laberinto de las mariposas', con Can Yaman, llega a su ecuador en Tenerife
- La Aemet avisa: el fuerte viento y las lluvias continuarán este martes en Tenerife
- El pueblo de Tenerife que combina precio y calidad de vida: la experta Mariela González lo recomienda para comprar vivienda
- Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, se estrena en la Subida a Tamaimo con un Peugeot 208 Rally4