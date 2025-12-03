Un parapentista pasa la noche a la intemperie tras caerse en un barranco de Adeje

Un parapentista de 28 años ha tenido que pasar la noche a la intemperie tras sufrir un accidente y caerse en el Barranco de Salitre, en el municipio tinerfeño de Adeje.

El aviso al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias fue dado a las 21:32 horas de este martes y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios, pero, debido a la falta de luz, las labores de rescate se tuvieron que trasladar hasta esta mañana.

En concreto, efectivos de Bomberos de Tenerife y del Grupo de Rescate Especial de Intervención en montaña de la Guardia Civil (GREIM) accedieron durante la noche hasta el afectado y le prestaron la primera asistencia.

Sin embargo, debido a la zona en la que se encontraba y la falta de luz para realizar el rescate en condiciones de seguridad, se pospusieron las labores de rescate hasta la mañana de este miércoles.

Noche a la intemperie

Los rescatistas se mantuvieron junto al parapentista durante toda la noche y solicitaron al Centro Coordinador la intervención de un recurso aéreo.

Ya con la luz del día, los rescatadores del helicóptero del GES se descolgaron de la aeronave y, con la colaboración de los efectivos desplazados al lugar, izaron al afectado al aparato para evacuarlo hasta la helisuperficie de Bomberos Voluntarios de Adeje.

Ya en tierra, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) procedió a su asistencia y traslado al Hospital Universitario Hospiten Sur. El joven presentaba un traumatismo en una pierna de carácter moderado.