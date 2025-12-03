Un parapentista pasa la noche a la intemperie tras caerse en un barranco de Adeje
Bomberos y rescatistas de la Guardia Civil pasaron la noche junto al afectado hasta que se reinició el operativo a la mañana siguiente
Un parapentista de 28 años ha tenido que pasar la noche a la intemperie tras sufrir un accidente y caerse en el Barranco de Salitre, en el municipio tinerfeño de Adeje.
El aviso al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias fue dado a las 21:32 horas de este martes y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios, pero, debido a la falta de luz, las labores de rescate se tuvieron que trasladar hasta esta mañana.
En concreto, efectivos de Bomberos de Tenerife y del Grupo de Rescate Especial de Intervención en montaña de la Guardia Civil (GREIM) accedieron durante la noche hasta el afectado y le prestaron la primera asistencia.
Sin embargo, debido a la zona en la que se encontraba y la falta de luz para realizar el rescate en condiciones de seguridad, se pospusieron las labores de rescate hasta la mañana de este miércoles.
Noche a la intemperie
Los rescatistas se mantuvieron junto al parapentista durante toda la noche y solicitaron al Centro Coordinador la intervención de un recurso aéreo.
Ya con la luz del día, los rescatadores del helicóptero del GES se descolgaron de la aeronave y, con la colaboración de los efectivos desplazados al lugar, izaron al afectado al aparato para evacuarlo hasta la helisuperficie de Bomberos Voluntarios de Adeje.
Ya en tierra, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) procedió a su asistencia y traslado al Hospital Universitario Hospiten Sur. El joven presentaba un traumatismo en una pierna de carácter moderado.
- La expropiación de 8.000 metros cuadrados allana el tercer carril de Guamasa a Los Rodeos
- Muere un ciclista arrollado por un vehículo en Tenerife
- El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de la llegada del invierno puro a Tenerife: 'Canarias encara una semana marcada por el viento y un descenso brusco de las temperaturas
- El cedro Tara permaneció oculto durante tres décadas en el Parque Nacional del Teide
- El rodaje de 'El laberinto de las mariposas', con Can Yaman, llega a su ecuador en Tenerife
- La Aemet avisa: el fuerte viento y las lluvias continuarán este martes en Tenerife
- El pueblo de Tenerife que combina precio y calidad de vida: la experta Mariela González lo recomienda para comprar vivienda
- Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, se estrena en la Subida a Tamaimo con un Peugeot 208 Rally4