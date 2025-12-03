Paco Medina (expresidente del Real Club Victoria): «Kenneth V. V. quiso crear un equipo femenino, con exigencias»

«Quiso crear un club femenino en el Victoria. Nos reunimos y vino con varias chicas. Se puso con exigencias. Y dije, ni de coña, y se quedó todo ahí». Francisco ‘Paco’ Medina era el presidente del club fundado en 1910 en Las Palmas de Gran Canaria cuando el joven grancanario Kenneth V. V. estuvo vinculado en el ámbito futbolístico a la entidad, que se prorrogó dos temporadas de 2019 a 2021. El ojeador deportivo está siendo investigado ahora dentro del denominado Caso Fake Manager por abusos a decenas de menores, por el que se ha emitido un auto judicial que decretó su prisión provisional comunicada y sin fianza el 12 de noviembre.

Kenneth V. V. llegó al Real Club Victoria en el año 2019 de la mano del entrenador de formación de la UD Las Palmas y extécnico del RC Victoria, Pedro Montesdeoca, un histórico del fútbol base en la Isla. En las dos temporadas ejerció en el equipo cadete funciones secundarias, sobre todo ligadas al mantenimiento del material deportivo y como delegado de campo.

Los títulos

El entonces presidente, Paco Medina (2015-2023) admite que cuando se hizo público este caso apenas tenía nociones de su paso por la histórica entidad, ya que no tuvo grandes responsabilidades más allá de ‘recoger los balones’.

Sin embargo, después de repasar su figura juvenil rememora que en una ocasión le ofreció crear un equipo de fútbol femenino. Incluso, recuerda, el investigado llegó a sentarse con él para estudiar la propuesta que le ponía sobre la mesa, acudiendo en compañía de varias chicas.

Durante la charla se dio cuenta de que era poco viable el proyecto que pretendía poner en marcha en el club, y que el chico tampoco tenía unas grandes dotes personales para esta nueva aventura. «Me decía que podía ser rentable, y encima empezó con exigencias. Por eso cuando terminé dije: ‘ni de coña’. Y ahí quedó todo. Yo creo que buscaba protagonismo».

Paco Medina admite que se ha llevado una gran sorpresa al conocer la investigación sobre este chico, en el que no aparecen involucrados miembros del Victoria, que contaba con 16 equipos desde el regional a las escuelas. Pero también señala que en el mundo del fútbol se ha llevado alguna que otra sorpresa personal, como la ocasión en la que una madre le comunicó que su niño que jugaba en el fútbol base contaba con un representante, como si fuera profesional.

Material y delegado

El actual presidente, Juan Jesús Ortega Machín, coincide en que el ahora detenido tenía un papel secundario en el organigrama deportivo y que no llegó a conocerlo porque hubo un cambio importante, aunque las referencias hablan de que era un joven peculiar.

«Nosotros tenemos establecido nuestros controles propios, más allá de la exigencia legal de presentar el certificado penal. Por ejemplo, que nunca se pueden quedar cerrados con niños en una habitación o solos. Intentamos evitar que se puedan producir caldos de cultivo. Hay que ponérselo difícil a este tipo de depredadores, aunque le podía haber pasado a cualquier club», reconoce.

Tras sus dos temporadas en el Victoria se enroló en otros equipos.

Como publicó este periódico, la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas ha manifestado que no tenía «ningún conocimiento» de los abusos sexuales de Kenneth.

El detenido ingresó en el Comité Técnico de Árbitros con 17 años, donde permaneció dos cursos (2017-2018 y 2018-2019) sin que constara ninguna incidencia, debiendo aportar también el papel que confirma que no constaba delito de naturaleza sexual previo, que se puede obtener de manera telemática con el certificado digital. Esto se exige también para delegados y entrenadores.

Titulacione obligatorias

Lo que hacía sin tener carné ni titulación era ejercer de entrenador y de representante. Al parecer, el detenido pudo usar documentos falsificados, explicaron desde varios clubes de base.

Para ejercer de entrenador se requiere una titulación, que se imparte en el Centro Integrado de Formación Profesional Felo Monzón, en Las Palmas de Gran Canaria. Para ello se requiere tener la enseñanza secundaria obligatoria (ESO) o equivalente, o haber superado una prueba de acceso, así como pasar una prueba específica física y técnica. A partir de ahí se puede ir subiendo de nivel.

950 euros para poder ser agente

Kenneth V. V. también presumió de haber tenido una supuesta licencia FIFA de agente de fútbol, para poder ejercer como representante de jugadores. Los cursos los organiza la Federación Española de Fútbol y la matrícula llega a costar 950 euros. El actual Reglamento de la FIFA sobre Agentes de Fútbol, que entró en vigor el 1 de octubre de 2023, establece que es necesario obtener la licencia para poder ejercer en este ámbito.

Al parecer, el ahora detenido pudo haber falsificado también este documento, para poder embaucar a futuras promesas del fútbol grancanario.

Kenneth aprovecha esta posición de superioridad para contactar con los adolescentes, ganarse su confianza e involucrarles en actividades sexuales. En algunos casos de forma digital y, en otros, presencial. A los que ya conocía de los terrenos de juego les ofrecía promocionarlos y participar en torneos, incluso en Península, si accedían a sus peticiones.

El resultado es que ha acabado en prisión. El magistrado de la Plaza nº 1 del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana firmó un auto de prisión provisional comunicada y sin fianza, por lo que permanece encarcelado desde el 12 de noviembre.

Encuentros sexuales

En un primer momento las pesquisas policiales habían descrito un patrón de captación de adolescentes mediante engaños, manipulación emocional y promesas deportivas. Pero la resolución judicial concreta que existen indicios suficientes de que el investigado llevó a cabo encuentros sexuales físicos con varios menores, incluyendo masturbaciones mutuas y penetración anal, episodios que cuatro víctimas sitúan en los años 2023 y 2024 en Las Palmas de Gran Canaria.

El auto recoge la existencia de grabaciones audiovisuales de algunos de esos actos, obtenidas -siempre según el documento- sin que los menores supieran el destino final de las imágenes. La resolución confirma que estas grabaciones fueron detectadas en el volcado del teléfono móvil intervenido al detenido en su primera detención.

Esta revelación supone un agravante sobre lo que ya se conocía en primera instancia de conversaciones, fotos y material pornográfico hallado en dispositivos, pues se trata de registros de encuentros físicos.

Aunque la investigación policial avanzó que existían 61 menores afectados por contactos del ojeador, como destapó La Provincia / DLP, el documento judicial precisa que, a fecha de la resolución, solo 14 víctimas habían prestado declaración formal, mientras que los agentes estiman que hasta 50 menores podrían llegar a denunciar cuando concluyan las audiencias que están pendientes.