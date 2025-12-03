El mal tiempo obliga a desviar vuelos en La Palma

La meteorología adversa ha complicado este miércoles, 3 de diciembre, las operaciones aéreas en el aeropuerto de la isla de La Palma.

Según informan los controladores aéreos en su cuenta oficial en la red social X, se han producido "frustradas y desvíos a aeropuertos alternativos por seguridad".

Por su parte, Aena también se ha hecho eco de esta situación y recomienda a los viajeros que, en caso de tener previsto un vuelo en la isla, consulten con su aerolínea el estado de su vuelo.