El mal tiempo obliga a desviar vuelos en La Palma
Aena aconseja consultar con las aerolíneas el estado de los vuelos
La meteorología adversa ha complicado este miércoles, 3 de diciembre, las operaciones aéreas en el aeropuerto de la isla de La Palma.
Según informan los controladores aéreos en su cuenta oficial en la red social X, se han producido "frustradas y desvíos a aeropuertos alternativos por seguridad".
Por su parte, Aena también se ha hecho eco de esta situación y recomienda a los viajeros que, en caso de tener previsto un vuelo en la isla, consulten con su aerolínea el estado de su vuelo.
