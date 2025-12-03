Herido un motorista tras sufrir una caída en Tenerife

Un motorista de 50 años ha resultado herido con policontusiones de carácter moderado tras sufrir una caída mientras circulaba por la Avenida Ángel Romero, en Santa Cruz de Tenerife.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, el aviso fue dado a las 10:16 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al afectado y lo trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Por su parte, la Policía Local realizó el atestado correspondiente.