Herida una joven al ser atropellada en Santa Cruz de Tenerife
La joven, que sufrió policontusiones, fue trasladada al Hospital de la Candelaria
Santa Cruz de Tenerife
Una joven de 22 años ha resultado herida este miércoles con policontusiones de carácter moderado al ser atropellada en Santa Cruz de Tenerife.
Los hechos han sucedido a las 07:10 horas en la Carretera General del Sur, a la altura del cruce de Barranco Grande, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba que una mujer precisaba asistencia sanitaria tras ser atropellada.
El personal del SUC asistió a la afectada y la trasladó al Hospital de la Candelaria mientras que la Policía Local realizó el atestado correspondiente.
