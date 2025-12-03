Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herida una joven al ser atropellada en Santa Cruz de Tenerife

La joven, que sufrió policontusiones, fue trasladada al Hospital de la Candelaria

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 / 1-1-2 CANARIAS - Archivo

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Una joven de 22 años ha resultado herida este miércoles con policontusiones de carácter moderado al ser atropellada en Santa Cruz de Tenerife.

Los hechos han sucedido a las 07:10 horas en la Carretera General del Sur, a la altura del cruce de Barranco Grande, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba que una mujer precisaba asistencia sanitaria tras ser atropellada.

Noticias relacionadas y más

El personal del SUC asistió a la afectada y la trasladó al Hospital de la Candelaria mientras que la Policía Local realizó el atestado correspondiente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents