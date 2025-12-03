Hallan a una joven discapacitada que desapareció de su casa tres días en Tenerife

Una laboriosa investigación de dos agentes de la Policía Local de La Laguna permitió localizar a una joven discapacitada psíquica, que tiene 27 años, pero una edad mental de una menor, y que está bajo la curatela de su madre, y que desapareció varios días de su vivienda en la localidad de Tejina.

La mujer detectó que su hija no regresó a su domicilio el pasado viernes, 28 de noviembre, y decidió interponer una denuncia ante la Policía Nacional en una comisaría de Santa Cruz.

Geolocalización

Y el pasado domingo paró a dos agentes municipales que realizaban la patrulla por la zona Nordeste del municipio y se hallaban en Tejina.

La madre informó de que tenía un sistema de geolocalización de la joven en su teléfono móvil. La ciudadana aseguró que dicha aplicación la situaba en varios puntos de Tejina y facilitó el nombre de un varón con quien pudiera estar. Las policías se dirigieron a una vivienda, pero el chico ya no residía allí.

Las funcionarias acudieron a la Jefatura de la Policía Local para consultar algunas bases de datos, como el padrón municipal, con los nombres y apellidos de personas con las que pudiera encontrarse la joven.

Conocimiento del terreno

El objetivo era cruzar información para acotar las posibles casas en las que estuviera la joven vulnerable. De forma paralela, una de las policías, con un amplio conocimiento del pueblo de Tejina, orientó las pesquisas con la aportación de nombres de amistades del joven mencionado por la madre en un primer momento y que pudieran acoger a la persona desaparecida.

Después de descartar diversas viviendas, fruto del trabajo de filtrado, cruce de datos y las últimas posiciones de geolocalización, las funcionarias llegaron a la conclusión de que podía hallarse en un único domicilio.

Las policías locales regresaron a Tejina y se encaminaron a la dirección que les quedaba por consultar.

Con un joven

Después de tocar en la puerta, alguien les abrió y les confirmó que la joven estaba allí, en buen estado y en compañía de un joven, amigo del varón citado por la denunciante en un primer momento.

De forma inmediata, se avisó a la progenitora de que había sido localizada. La persona discapacitada fue llevada a la Jefatura de la Policía Local, donde se produjo la entrega formal a quien ejerce su curatela.

La identidad del joven y las circunstancias de los hechos fueron comunicadas a la Unidad de Familia Menor (UFAM) de la Policía Nacional, para su traslado a la Fiscalía, con el objetivo de que valore posibles responsabilidades penales.

Capacidad de análisis

Fuentes de la Policía Local resaltaron que el servicio fue «especialmente eficaz, pues se combinó capacidad de análisis, conocimiento del territorio y correcta utilización de las bases de datos municipales», por lo que se «garantizó la protección de la joven y su retorno al entorno familiar».

De hecho, la Jefatura de la Policía Local ha iniciado el procedimiento para conceder una felicitación oficial a las dos agentes implicadas en resolver el servicio de forma satisfactoria para la ciudadana, a propuesta del subinspector responsable del grupo en el que están destinadas ambas funcionarias.