El GES rescata en helicóptero a un senderista en La Palma

Un hombre de 59 años ha tenido que ser rescatado este miércoles, 3 de diciembre, en La Palma tras encontrarse en mal estado mientras realizaba el sendero al Porís de Candelaria, en el municipio de Tijarafe.

El aviso al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias fue dado a las 15:15 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.

Rescatadores a bordo del helicóptero del GES, con la colaboración de Bomberos de La Palma, evacuaron al excursionista hasta el puerto de Tazacorte, ante las dificultades meteorológicas para el vuelo hacia Santa Cruz de La Palma.

Tras el aterrizaje en el muelle, en coordinación con Puertos Canarios, personal de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al afectado antes de trasladarlo al centro de salud de Los Llanos de Aridane.