El GES rescata en helicóptero a un senderista en La Palma
El afectado fue evacuado en helicóptero y trasladado al centro de salud de Los Llanos de Aridane
Un hombre de 59 años ha tenido que ser rescatado este miércoles, 3 de diciembre, en La Palma tras encontrarse en mal estado mientras realizaba el sendero al Porís de Candelaria, en el municipio de Tijarafe.
El aviso al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias fue dado a las 15:15 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.
Rescatadores a bordo del helicóptero del GES, con la colaboración de Bomberos de La Palma, evacuaron al excursionista hasta el puerto de Tazacorte, ante las dificultades meteorológicas para el vuelo hacia Santa Cruz de La Palma.
Tras el aterrizaje en el muelle, en coordinación con Puertos Canarios, personal de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al afectado antes de trasladarlo al centro de salud de Los Llanos de Aridane.
- La expropiación de 8.000 metros cuadrados allana el tercer carril de Guamasa a Los Rodeos
- El cedro Tara permaneció oculto durante tres décadas en el Parque Nacional del Teide
- Muere un ciclista arrollado por un vehículo en Tenerife
- El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de la llegada del invierno puro a Tenerife: 'Canarias encara una semana marcada por el viento y un descenso brusco de las temperaturas
- El rodaje de 'El laberinto de las mariposas', con Can Yaman, llega a su ecuador en Tenerife
- La Aemet avisa: el fuerte viento y las lluvias continuarán este martes en Tenerife
- El pueblo de Tenerife que combina precio y calidad de vida: la experta Mariela González lo recomienda para comprar vivienda
- Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, se estrena en la Subida a Tamaimo con un Peugeot 208 Rally4