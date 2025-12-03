Detectan un desprendimiento cerca del Barranco de Masca

Un desprendimiento de piedras se produjo en la mañana de este miércoles en las proximidades de una playa en la zona oeste de Tenerife.

El derrumbe ocurrió a las 7:20 horas en las cercanías del litoral de Los Acantilados de Los Gigantes, en el municipio de Buenavista del Norte.

Zona donde ocurrió el desprendimiento / El Día

El fenómeno natural tuvo lugar sobre la conocida como playa de Juan López, que es la que se halla a continuación de la desembocadura del Barranco de Masca si se parte del núcleo de Los Gigantes en dirección a la Punta de Teno.

Control de visitas y seguridad

Todo indica que la acumulación de piedras y tierra no afectó a la playa, sino que se quedó en un barranquillo anexo.

El desprendimiento fue detectado por el guarda rural de Anaga y personal de la empresa pública Tragsa, que se desplazaron a la zona en una embarcación y pudieron observar las huellas del fenómeno en dicho punto de los acantilados en el espacio natural protegido de Teno.

Dichos profesionales están encargados del control de las visitas en el Barranco de Masca y de la seguridad de los senderistas, por si existe algún accidente, tanto durante el recorrido como a su llegada al embarcadero. En este último enclave, los visitantes cogen la embarcación que los traslada hasta el puerto deportivo de Los Gigantes.