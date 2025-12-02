Un vendedor de droga se tira al mar para huir de la Policía en Tenerife

Trató de escapar de un dispositivo policial lanzándose al mar. El hombre, de 53 años y nacionalidad senegalesa, se hacía pasar por vendedor ambulante en la zona turística de Costa Adeje, pero presuntamente se dedicaba a la distribución de sustancias estupefacientes.

Al ver llegar a los agentes, cerca de la playa de Puerto Colón, primero tiró una mochila en la que llevaba las drogas y luego se arrojó al agua. Una opción de escape cuanto menos curiosa dado que el sospechoso no sabe nadar, por lo que tuvo que ser rescatado por los policías de los que trataba de huir.

Los hechos ocurrieron durante la tarde-noche del miércoles de la semana pasada.

Se puso muy nervioso

Integrantes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Adeje llevaron a cabo un nuevo operativo para luchar contra la venta ambulante en paseos de la zona litoral muy concurridos por turistas.

Mientras se desarrollaba el despliegue en Puerto Colón, el sospechoso se puso muy nervioso al detectar la presencia de los agentes. En primer lugar, tiró una mochila que llevaba y después se lanzó al mar, con la intención de no ser arrestado. Pero los policías nacionales que lo persiguieron comprobaron que no pudo llegar muy lejos.

Ante su incapacidad para nadar llegó hasta unas piedras próximas a la costa y se quedó agarrado a las mismas. Para evitar que se ahogara, policías nacionales acudieron hasta las instalaciones del puerto deportivo, donde se subieron a una embarcación que pidieron prestada y se acercaron hasta el varón.

Cocaína y marihuana

Una vez que estuvo en un lugar seguro, los funcionarios del cuerpo de seguridad le comunicaron que estaba detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Al acusado, de 53 años y de origen senegalés, le constan antecedentes por delitos contra la salud pública y de tráfico

Y es que en el interior de la mochila llevaba 16 bolsitas con marihuana, así como otras 14 con cocaína.

Supuestamente, a dicho individuo le constan antecedentes policiales por delitos contra la salud pública y la seguridad vial.

Las sustancias estupefacientes fueron detectadas gracias a la intervención de la Unidad Canina de la Policía de Adeje, que marcó que en la mochila había droga.

Lucha contra la venta ambulante

Estas actuaciones se llevan a cabo después de que las autoridades hayan comprobado un incremento de la venta ambulante en algunos enclaves del sur de Tenerife, como Playa Fañabé y Puerto Colón, en el municipio de Adeje, así como en la avenida de Las Américas (Milla de Oro), en Playa de las Américas, y en el paseo de la playa de Las Vistas, en Arona.

En estos dispositivos suelen participar agentes de las patrullas, de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) o de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, así como funcionarios de ambas policías locales.

La venta ambulante irregular se considera una infracción administrativa, por lo que la actuación de estos funcionarios suele acabar con una sanción económica.

Además de intentar evitar la venta irregular de productos, en estas operaciones se trata de frenar la distribución de productos falsificados. Si se confirma un caso de estas características, los agentes instruyen diligencias en las que investigan a los responsables e, incluso, pueden detenerlos.

Objetos intervenidos

Agentes de la Brigada de Extranjería también toman parte en el despliegue, por si detectan la presencia de alguna persona en situación irregular o con algún expediente de expulsión del país.

Hasta ahora, en Adeje se han intervenido casi 4.000 artículos hallados en puestos ambulantes.

Y en Arona se han recogido decenas de grandes bolsos por el mismo motivo.