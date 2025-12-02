"Mi sobrino me comentó que ya era hora de que alguien hiciera algo", comenta un vecino de Kenneth V. al conocer su detención

¿Cómo es Kenneth V.? ¿Nadie en su entorno se dio cuenta de su conducta presuntamente delictiva? Sigue completándose el rompecabezas del caso Fake Manager que tiene conmocionada a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, tras conocerse la detención del presunto pederasta, al que se le van acumulando presuntamente los posibles delitos cometidos -suplantación de identidad, estafa o falsificación en documento público-.

Para I. S., vecino del acusado en el capitalino barrio de Lomo Blanco, "fue una sorpresa la noticia de la detención de Kenneth", aunque no tanto para su sobrino, quien al enterarse afirmó que "ya era hora de que alguien hiciera algo".

Rumores de supuestos encuentros sexuales con menores

Según cuenta su sobrino, "en el barrio ya se venía rumoreando entre los jóvenes que Kenneth había mantenido relaciones sexuales hace unos dos años con un chico que por aquel entonces era menor de edad, aunque al parecer la relación pudo ser consentida", motivo por el cual las acusaciones que recaen sobre el protagonista del caso Fake Manager, no le cogieron en ningún momento por sorpresa.

Sobre el perfil de Kenneth V. V. relata I. S. que "no me consta que él tuviera ningún título como entrenador, aunque sí como árbitro, porque era habitual verle arbitrar partidos, aunque creo que sólo para las categorías inferiores, porque la mayoría de los partidos que se le veía arbitrando eran infantiles o cadetes".

"Nunca le veías con amigos ni con chicas"

Sobre la figura del acusado de pederastia reconoce que "el trato con él era normal, pero siempre le veías solo, nunca estaba con amigos o chicos de su edad, es cierto que le veías saludando a la gente que se encontraba por la calle, pero nuca le veías ni con amigos ni con chicas".

S. I reconoce que para él "fue una sorpresa" su detención, pero "para mi sobrino que es más joven y cercano a su edad, me dijo que mucho estaban tardando porque siempre se le veían cosas raras, siempre con su móvil, solo, deambulando de campo en campo, hablando con gente joven, siempre le recuerdo solo, en la parada de la guagua y de campo en campo, a lo mejor ese día le veías en el Campo del Lomo Blanco, porque es donde vivía, pero de repente le veías en el Alfonso Silva, pero también estando solo, o en otros campos". "Era raro, porque por lo general cuando te mueves en ese mundo, entiendo que siempre lo haces con algún amigo, o con algún entrenador, con algún árbitro, pero es que yo siempre le veía solo, uno a lo mejor no le da importancia a esas cosas en ese momento", agrega.

Estudiante del IES Felo Monzón

Su vecino recuerda que Kenneth V. V. "estudió en el IES Felo Monzón". "Hacía tiempo que no le veía pero me enteré que él había estado en los últimos meses por otras islas viviendo, no es que tuviese con él un trato de amigos ni nada por el estilo, pero coincidíamos de vez en cuando por el barrio", rememora.

"Era la típica persona que te podía dar que hablar, no es que no se relacionara con nadie, porque te saludaba si te veía, pero no era normal que siempre estuviese solo y con actitudes un poco raras", explica I. S., quien recuerda verle "en una ocasión vestido del RC Victoria y me comentó que estaba entrenando allí, pero me extrañó porque hasta donde yo sé no tenía el título de entrenador".