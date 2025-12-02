Hallado el cadáver de un hombre joven en una playa de Canarias
Agentes de la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación tras el aviso de un testigo que encontró el cadáver en la playa grancanaria este martes por la mañana
La Policía Nacional investiga el hallazgo del cadáver de un hombre en la playa de Bocabarranco, en el límite de los términos municipales de Las Palmas de Gran Canaria y Telde. La víctima es un varón joven que, en el momento de escribir estas líneas, todavía no estaba identificado.
La primera alerta se ha producido a las 8.30 horas de este martes. Un testigo llamó a los servicios de emergencia al descubrir el cuerpo sin vida, cerca de una zona rocosa de la playa.
A la zona se han desplazado de inmediato agentes de la Policía Nacional. El grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Canarias se ha hecho cargo de la investigación y mantiene todas las hipótesis abiertas, según ha podido saber LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas. El cuerpo estaba ensangrentado pero se desconoce, por el momento, el motivo del fallecimiento y si la presencia de sangre es debido a una caída, a un accidente o a causa de la intervención de terceras personas en la muerte.
El cadáver será trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, donde se le realizará la autopsia.
