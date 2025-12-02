Fuga con un coche sustraído | Investigan si los implicados en la persecución huían de un robo

La Policía Nacional investiga si los ocupantes del coche robado que en la tarde del pasado domingo protagonizaron una persecución por el centro de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife –que se saldó con tres heridos, dos de ellos policías locales, y cinco vehículos con daños materiales–, huían de un robo con violencia o de algún otro tipo de delito en la capital tinerfeña.

El turismo fue sustraído el viernes anterior a una empresa de alquiler de automóviles de Las Palmas de Gran Canaria. En su interior viajaban cuatro jóvenes en total, según se confirmó ayer, pues en las primeras informaciones se dijo que eran dos.

Sin embargo, tras analizar las imágenes de las cámaras de seguridad de las inmediaciones del Parque de La Granja, los agentes ahora tienen la certeza de que hubo un conductor y tres acompañantes.

El menor detenido tiene antecedentes

Dos de ellos fueron vistos cuando abandonaron el coche y comenzaron la fuga a pie. Dos motoristas de la Policía Local que acudieron a la calle Comodoro Rolín, donde quedó abandonado el Skoda Fabia de color gris utilizado por los implicados, persiguieron y consiguieron interceptar a uno de ellos, un menor de 16 años de edad.

No era la primera vez que dicho adolescente se veía implicado en una infracción penal y que era arrestado. Y, de hecho, a las fuerzas de seguridad les consta que, por dichos antecedentes, se le aplicó una medida judicial de ingreso en el centro de internamiento educativo para menores infractores (Ciemi) de Valle Tabares, en La Laguna.

Investigadores de la Policía Nacional también utilizan las imágenes grabadas por las cámaras de videovigilancia para intentar identificar a los otros tres ocupantes del turismo robado.

Inicio de la persecución

Todas las alarmas saltaron en los cuerpos de seguridad sobre las 15:15 horas del pasado domingo en la corta vía que permite enlazar la Avenida Tres de Mayo con la de La Salle.

Una patrulla de la Policía Local, que circulaba por la avenida Tres de Mayo, se percató de que el conductor de un Skoda Fabia no respetó una señalización de ceda el paso e invadió la Avenida La Salle. Esa maniobra provocó la colisión con un vehículo que transitaba por la zona.

El conductor del coche siniestrado, de 65 años, chocó contra un muro cercano y tuvo que ser evacuado a un centro hospitalario.

Por el centro de la ciudad

A raíz de esta situación, los agentes municipales intentaron dar el alto a los infractores, que no obedecieron tales indicaciones. Y, a partir de entonces, se inició una persecución por diversas calles de la ciudad.

Desde la avenida La Salle siguieron a gran velocidad por la calle Galcerán, un tramo de Méndez Núñez, 25 de Julio y Ramblas de Santa Cruz, en dirección hacia la salida de la capital. También circularon por la Avenida Asuncionistas y Reyes Católicos.

En el cruce con Unamuno, de manera sorpresiva, el conductor del Skoda robado giró hacia el Parque de La Granja y circuló en dirección contraria.

Accidente de una patrulla

Fue en ese enclave donde uno de los vehículos radiopatrulla de la Policía Local que le seguía colisionó contra un semáforo y dos agentes resultan heridos de carácter leve, según confirmó ayer la Concejalía de Seguridad a través de una nota.

La persecución continuó por la avenida Madrid hacia la Benito Pérez Armas, donde, debido a la densidad del tráfico que había en ese momento, el conductor fugado chocó contra otros tres vehículos particulares, aunque en esa ocasión solo hubo daños materiales.

Agentes de la Policía Científica tomaron muestras en el coche usado en la fuga por si hallan huellas dactilares o restos biológicos

Después, giró a la derecha y se incorporó a la calle Comodoro Rolín (junto a uno de los márgenes del Parque de La Granja), donde no pudieron seguir la fuga a bordo del coche. Ante esa circunstancia, los cuatro ocupantes del coche decidieron huir a pie y fue interceptado el citado menor.

Rastro de droga

También el domingo se hizo una inspección del automóvil sustraído por parte de la Unidad Canina de la Policía Local. Los perros hallaron rastro de que en el vehículo se había transportado droga. Sin embargo, en ese momento no se encontró ninguna sustancia estupefaciente.

El Skoda fue trasladado al Depósito Municipal de Vehículos, donde agentes de la Brigada de Policía Científica realizan la toma de huellas dactilares, si las hubiera, y de posibles restos biológicos.