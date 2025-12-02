Cae en Tenerife un grupo de traficantes de drogas que operaba en clubes cannábicos

Agentes de la Guardia Civil y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, desarticularon en Tenerife una organización criminal dedicada al cultivo, elaboración, transformación y distribución de sustancias estupefacientes a través de asociaciones cannábicas.

La llamada operación Brotherbross se ha saldado con 14 detenidos, alguno de ellos con numerosos antecedentes por delitos contra la Salud Pública, que guardaban en sus domicilios grandes sumas de dinero y droga.

La investigación se inició en noviembre de 2024, mediante denuncia ante la Fiscalía Antidroga de Santa Cruz de Tenerife contra un grupo criminal que operaba principalmente controlando asociaciones cannábicas ilegales, localizadas en distintos municipios de la isla, que eran utilizadas como puntos de distribución encubiertos y operadas mediante testaferros.

De Adeje a Las Caletillas

En la fase de explotación de la operación, se han llevado a cabo varias entradas y registros, entre ellas a seis asociaciones cannábicas, localizadas en las localidades de Adeje, El Fraile, San Isidro, Abades y Caletillas, que han sido cerradas y precintadas.

Además, se ha registrado un laboratorio de extracción y transformación de sustancia estupefaciente, dos fincas donde se cultivaba plantas de marihuana, tres plantaciones ‘indoor’ de marihuana y cinco domicilios particulares de los principales investigados.

Fruto de los registros se han logrado intervenir 70 kilos de marihuana, casi 9 kilos de hachís, más de un kilo de resina de hachís, 1.736 plantas de marihuana, 57 gramos de cocaína, setas alucinógenas, 116 gramos de ‘rosin’ (tipo de concentrado de marihuana o hachís de gran pureza), 109.452 euros en efectivo y dos armas de aire comprimido.

Con estos registros se ha desarticulado totalmente la infraestructura de cultivo, procesado y distribución utilizada por el grupo criminal.

Viajes internacionales para publicitar la marca

Entre los detenidos se encuentra el líder de la organización, que se publicitaba en redes sociales como "el mejor extractor mundial de cannabis" y se hacía llamar ‘El Santo’.

Esta persona realizaba viajes internacionales publicitando su marca y método de elaboración de una sustancia denominada ‘rosín’ y ‘bubble hash’ a países como Argentina, Tailandia o Italia.

Además, se ha detenido a otros lugartenientes que realizaban labores de tesorería e instalación de las infraestructuras necesarias para llevar a cabo los delitos.

Ingresos en prisión

Los detenidos, junto con las sustancias y efectos intervenidos, fueron presentados en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Granadilla de Abona, que decretó el ingreso en prisión provisional para tres de las personas detenidas.

La investigación se ha llevado a cabo por agentes de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife: Servicio Cinológico, Puesto Principal de Granadilla de Abona, Puesto Principal de Candelaria, Patrulla Fiscal y Fronteras (PAFIF) de la Compañía de Tenerife y la Unidad Operativa de Santa Cruz de Tenerife de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.