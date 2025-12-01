Rescatan a una senderista en las inmediaciones de la Montaña de Guaza

Una senderista de 54 años ha sido rescatada este lunes, 1 de diciembre, tras sufrir una caída en una zona de difícil acceso en las inmediaciones de Montaña de Guaza, en el municipio tinerfeño de Arona.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el aviso fue dado a las 14:00 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.

El helicóptero del GES rescató a la afectada y la evacuó hasta la helisuperficie de Adeje, donde una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) la atendió antes de su traslado al Hospital Universitario Hospiten Sur.

La mujer presentaba un traumatismo en una pierna de carácter moderado.

Efectivos de Bomberos de Tenerife colaboraron con rescatadores del GES.