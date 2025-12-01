Muere un ciclista arrollado por un vehículo en Tenerife
El personal sanitario de las ambulancias sólo pudo confirmar el fallecimiento del varón
Un hombre que circulaba en su bicicleta falleció durante la tarde de este lunes en el sur de Tenerife tras ser arrollado por un vehículo.
El siniestro vial ocurrió pasadas las 20:00 horas en una carretera en el municipio de Arona, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno de Canarias.
La víctima mortal circulaba por el kilómetro 6 de la vía insular que enlaza la zona de Las Chafiras con el núcleo costero de Las Galletas (TF-652).
Recursos de seguridad
La sala operativa del 1-1-2 activó a varios recursos, como personal sanitario de una ambulancia medicalizada y de otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), guardias civiles de Tráfico del destacamento de Granadilla, policías locales de Arona y personal de conservación de carreteras.
Los profesionales de las ambulancias sólo pudieron certificar el fallecimiento de la víctima mortal. Agentes del Grupo de Atestados de la Policía Local de Arona comenzaron a realizar el informe sobre el suceso.
Guardias civiles de Tráfico y otros integrantes de la Policía Local de Arona se centraron en colaborar con el resto de recursos y de regular la circulación en la vía.
