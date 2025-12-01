Casi la mitad de los accidentes de tráfico en Canarias se registran en Tenerife

El 47,1% de los accidentes de tráfico en Canarias en 2024 se registraron en Tenerife y el 35,3%, en Gran Canaria.

En total se contabilizaron el año pasado en las carreteras de las islas 3.854 siniestros, frente a los 4.270 de 2023, y hubo un descenso en todas las islas salvo en La Palma, donde repuntaron un 13,5%, mientras que en El Hierro no hubo un solo accidente.

Así consta en el balance del Instituto Canario de Estadística (Istac) publicado este lunes.

Víctimas

El número de víctimas en accidentes de tráfico, que incluye a personas fallecidas y heridas, ascendió 5.467 personas afectadas, un 7,5% menos que en 2023.

Del total de accidentes, 67 registraron alguna víctima mortal (el 1,6%). Este porcentaje fue más alto en el caso de Lanzarote, donde el 3,4% de los siniestros de tráfico fueron mortales.

En cuanto a las víctimas, hubo un total de 69 personas fallecidas en las carreteras de Canarias en 2024. Tenerife y Gran Canaria fueron las que registraron un mayor número de personas fallecidas, con 33 y 22 casos, respectivamente.

En Lanzarote hubo 10 víctimas mortales en las carreteras y otras 4 se registraron en Fuerteventura. La Gomera, El Hierro y La Palma no contabilizaron víctimas mortales en sus carreteras el año pasado.

Motoristas

Los accidentes de motos y ciclomotores provocaron un total de 27 personas fallecidas en Canarias en 2024. Esto supone el 39,1% del total de víctimas mortales.

El grupo de motoristas es el que aporta un mayor número de decesos en los siniestros de tráfico, seguido de los 18 peatones que fallecieron por atropellos (un 26,1%) y las 17 víctimas mortales que eran ocupantes de turismos.

Imagen de archivo de un accidente de moto. / E. D.

Accidentes según el tipo de vía

Las vías urbanas registraron el 51% de los accidentes de tráfico en Canarias en 2024. Por islas, hubo más siniestros en vías urbanas que en interurbanas en Gran Canaria y Tenerife.

En La Gomera y La Palma, apenas uno de cada diez siniestros de tráfico tuvo lugar en vías urbanas.

La mayor parte de los siniestros de tráfico contabilizados en Canarias fueron por colisión entre vehículos. En total fueron 2.184 accidentes, lo que supone un 56,7%.

A continuación figuran las salidas de vía (729), los atropellos a personas (459) y las caídas (314).

Por la gravedad de los accidentes, entre aquellos en los que hubo víctimas mortales fueron más numerosas las salidas de vía (44,8%) que la colisión entre vehículos (25,4%).

En cuanto a las víctimas, la mayoría de las personas fallecidas (30 de 69) fueron por salida de vía, mientras que hubo 19 muertes por colisión de vehículos y 17 atropellos mortales en Canarias en 2024.

Del total de personas que resultaron heridas, el 62% lo fueron tras una colisión entre vehículos, mientras que el 18% llegó tras una salida de vía.