El juez atribuye a Kenneth V.V. al menos cinco agresiones sexuales y revela vídeos de encuentros con menores

El magistrado de la Plaza nº1 del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana ha dado un paso decisivo en el caso del ojeador deportivo investigado por abusos a decenas de menores. El auto de prisión provisional comunicada y sin fianza, al que ha tenido acceso LA PROVINCIA [diario del mismo grupo editorial que EL DÍA], incorpora datos inéditos hasta ahora sobre la gravedad de los hechos atribuidos al joven grancanario Kenneth V. V.,que permanece encarcelado desde el pasado 12 de noviembre.

Hasta el momento las pesquisas policiales habían descrito un patrón de captación de adolescentes mediante engaños, manipulación emocional y promesas deportivas. Sin embargo, la resolución judicial concreta por primera vez que existen indicios suficientes de que el investigado llevó a cabo encuentros sexuales físicos con varios menores, incluyendo masturbaciones mutuas y penetración anal, episodios que cuatro víctimas sitúan en los años 2023 y 2024 en Las Palmas de Gran Canaria.

Registros audiovisuales sin conocimiento de los menores

El auto introduce además otra línea de investigación especialmente sensible: la existencia de grabaciones audiovisuales de algunos de esos actos, obtenidas —siempre según el documento— sin que los menores supieran el destino final de las imágenes. La resolución confirma que estas grabaciones fueron detectadas en el volcado del teléfono móvil intervenido al detenido en su primera detención.

Esta revelación supone un agravante sobre lo que ya se conocía hasta ahora de conversaciones, fotos y material pornográfico hallado en dispositivos, pues se trata de registros de encuentros físicos.

Catorce menores ya han declarado y la Guardia Civil identifica hasta 50 posibles víctimas más

Otro de los datos nuevos que aporta el auto es la dimensión actual de la causa judicial.

Aunque la investigación policial avanzó que existían 61 menores afectados por contactos del ojeador, el documento judicial precisa que, a fecha de la resolución, solo 14 víctimas habían prestado declaración formal, mientras que los agentes estiman que hasta 50 menores podrían llegar a denunciar cuando concluyan las audiencias aún pendientes.

La resolución describe además un “modus operandi delictivo” coherente en todas las declaraciones: prevalimiento por diferencia de edad, autoridad deportiva, uso de identidad femenina falsa en Instagram y solicitudes progresivas de contenido sexual.

El juez aprecia riesgo de fuga, destrucción de pruebas y reiteración delictiva

El auto judicial también detalla los motivos por los que se decreta la prisión provisional sin fianza:

Riesgo de fuga , dada la gravedad de las penas acumuladas:

, dada la gravedad de las penas acumuladas: Hasta 15 años por cada agresión sexual ,

, Hasta 9 años por captación de menores ,

, Hasta 2 años por corrupción de menores ,

, Además del quebrantamiento de medidas cautelares .

. Peligro de destrucción de pruebas : el juez advierte que el investigado aún podría modificar o borrar información de dispositivos no intervenidos.

: el juez advierte que el investigado aún podría modificar o borrar información de dispositivos no intervenidos. Probabilidad de reiteración delictiva: el auto subraya que ya quebrantó en abril de 2025 la prohibición de tener contacto con menores viajando como representante a Barcelona con varios niños.

El magistrado concluye que concurren todos los requisitos legales para su ingreso inmediato en prisión por los hechos investigados.