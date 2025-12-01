Un hombre herido moderado al volcar con su vehículo en la conexión TF-2, a su paso por Santa Cruz de Tenerife
Presentaba en el momento de la asistencia un traumatismo en tórax de carácter moderado
Un hombre ha resultado herido de carácter moderado tras volcar con su vehículo y dar varias vueltas de campaña en la TF-2, en sentido a la conexión con TF-1, en las inmediaciones del acceso a El Sobradillo, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.
Los hechos se han producido a las 05.48 horas en dicha zona, hasta donde se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba, en el momento inicial de la asistencia, traumatismo en tórax de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.
En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife, que limpiaron la vía, mientras que agentes de la Guardia Civil realizaron el atestado correspondiente.
- La Aemet anuncia cambios en el tiempo: la calima remite, llegan nubes y posibles lluvias a Tenerife
- Persecución en Santa Cruz de Tenerife: dos individuos en un coche robado causan tres accidentes
- La Aemet avisa: Tenerife afrontará lluvias intensas a primeras horas y fuertes rachas de viento este lunes
- Las Mimosas y Añaza: los tinerfeños más ricos y más pobres viven en Santa Cruz
- Guerra en los tribunales: Garrido, Achi, Concepción y Conrado, citados en los juzgados el 26 de abril de 2026
- Una ruta perfecta para hacer en familia: así es el sendero circular de Tenerife que enamora por sus vistas
- El Santander devolverá 300.000 euros a un tinerfeño por un producto tóxico
- El Heliodoro acoge su peor entrada de la temporada: la afluencia cae por cuarto partido seguido