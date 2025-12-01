La criminalidad crece un 3,3% en Canarias hasta septiembre, con homicidios y secuestros al alza

La criminalidad aumentó un 3,3% en Canarias en los nueve primeros meses del año, con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta sumar un total de 83.358 infracciones penales, según el Balance de la Criminalidad del Ministerio del Interior, consultado por Europa Press.

Los que más crecen son los homicidios dolosos y asesinatos consumados, que se disparan un 150% hasta 25, seguidos de secuestros (+100%), ciberdelitos (+22%) y homicidios y asesinatos en grado de tentativa (+13,9%).

Por el contrario, bajaron las agresiones sexuales con penetración (-18,5%), el robo de vehículos (-11,8%) y delitos contra la libertad sexual (-10,1%).

A nivel nacional

En general la criminalidad ha repuntado en España un 1% en el tercer trimestre de 2025, ya que entre enero y septiembre aumentaron un 4,6% los delitos contra la libertad sexual con penetración, entre otros indicadores como las estafas informáticas, que anotaron un incremento del 6,4%.

El balance recoge que el número total de infracciones penales registradas en el período de enero a septiembre de 2025 suma un total de 1.870.877, lo que supone un aumento del 1% sobre el año 2024.

El anterior informe, con datos hasta junio, había anotado un descenso del 0,9%.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska advierte de que los delitos contra la libertad sexual crecen un 3,7% sobre 2024, "pero en un porcentaje inferior al incremento interanual observado en años anteriores (5,7% en 2024 sobre 2023)".

Sobre el "aumento sostenido" de los delitos de agresiones sexuales con penetración, que suben un 4,6%, Interior reitera que el dato debe ponerse en relación "en parte con las activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social", ya que está reduciéndose los niveles de infradenuncia.

Cae la criminalidad convencional

Un total de 1.496.618 delitos (80% del total) se corresponden con la categoría de criminalidad convencional, por lo que la variación es de -0,6%. La cibercriminalidad (374.259 infracciones penales, el 20% del total) presenta un incremento del 8% sobre 2024, de los que 327.856 delitos (+6,4%) son estafas informáticas.

"Con estas cifras, la tasa de criminalidad convencional se sitúa en España en 40,8 delitos por mil habitantes, en la banda más baja de la serie histórica", ha destacado el Ministerio del Interior, que también añade que la tasa de cibercriminalidad se sitúa en 10,1 delitos por mil habitantes.

El dato de homicidios dolosos y asesinatos consumados se mantiene en 273 delitos registrados, los mismos que en 2024, mientras que los anotados en grado de tentativa aumentan un 2,1%. Por su parte, los delitos por lesiones y riña tumultuaria suben un 7,5% y los 87 secuestros representan un alza del 13%.

Bajan los delitos contra el patrimonio

Otros indicadores relacionados con los delitos contra el patrimonio (robos, hurtos y sustracción de vehículos), que representan el 42,1% de la criminalidad convencional, han disminuido en conjunto un 3,2%.

En concreto, Interior destaca que los robos con violencia o intimidación (47.173) hasta septiembre de 2025 disminuyen un -0,9% sobre igual período de 2024; los robos con fuerza en domicilio, establecimientos y otras instalaciones, un -10,6% y los hechos producidos en domicilios caen un 10,1%.

Los hurtos (480.249 casos en 2025) disminuyen un 2.2% sobre 2024, mientras que las sustracciones de vehículos (24.478 hechos) descienden un 1,2%.

Los delitos de tráfico de drogas aumentan un 4,3%, de 16.392 hechos registrados en los nueve primeros meses de 2024, a 17.093 en 2025. "Este aumento está muy relacionado con la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el marco de planes específicos como el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar", apunta Interior.

Entre las comunidades autónomas más pobladas, Cataluña anota un descenso de la criminalidad del 2,8% y la Comunidad de Madrid, del 0,8%. En Andalucía, sin embargo, los delitos subieron un 2% y en la Comunidad Valenciana otro 2,3%, según el balance de Interior, que también registra ascensos en Baleares (+4,8%).