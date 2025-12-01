Asesinato de la Banda de Añaza | Amenazas a la hermana de la víctima: "Son las próximas en la lista"

La vida de Priscila González cambió de forma drástica el pasado 30 de julio. Su hermano, Alberto González Padrón, había sido secuestrado y asesinado a golpes el día antes en el garaje de una vivienda en Santa María del Mar (Santa Cruz de Tenerife) y durante la madrugada posterior su cadáver fue llevado a una Comisaría de la Policía Nacional por dos de los presuntos autores, que, según los investigadores del caso, son integrantes de la Banda de Añaza. Si ya esa experiencia resultó traumática, después presuntamente ha sufrido otros delitos colaterales.

Amenazas de muerte, insultos o vejaciones, físicas y en redes sociales, han formado parte de su vida en los últimos meses. «Son las próximas en la lista» les dijo presuntamente en persona a Priscila y dos de sus amigas uno de los ahora detenidos por el trágico suceso cuando caminaban junto al Palacio de Justicia de la capital tinerfeña.

Así consta en un relato de los hechos efectuado por Priscila ante policías nacionales. Toda una declaración de intenciones y un aviso a navegantes.

El motivo es que ella se ha atrevido a reclamar que se haga Justicia por lo que padeció su hermano y otro joven que lo acompañaba, León, que resultó herido muy grave en el citado episodio, después de que un integrante de la Banda de Añaza les tendiera una trampa.

Esta situación de acoso también la han padecido otros familiares suyos.

Necesidad de pedir ayuda

Alberto González Padrón era vecino del barrio lagunero de El Cardonal, tenía antecedentes y había estado en prisión. Su hermana afirma que no ha podido vivir en paz el duelo por la muerte violenta de su ser querido y que, de hecho, ha tenido que recurrir a la ayuda de un psiquiatra.

Como publicó EL DÍA, la Policía Nacional investiga quiénes están detrás de las cuentas de algunas redes sociales, como Instagram, que se han creado específicamente después del asesinato para atacar sin escrúpulos a familiares de la víctima mortal o de los testigos de los hechos.

El objetivo es conocer si las personas que se han prestado al linchamiento forman parte del entorno de la Banda de Añaza, cuyos miembros fueron detenidos por el Grupo de Homicidios por asesinato, detención ilegal y pertenencia a organización criminal. Hasta el momento ha habido 15 varones arrestados, incluido Aarón Vargas, considerado el líder indiscutible de todos ellos.

La autoridad judicial que lleva el caso ordenó el ingreso en prisión de ocho de los apresados por dicho suceso.

Vídeos

En una de las denuncias, a la que ha tenido acceso EL DÍA, Priscila explica que primero se abrió una cuenta en Instagram que se llamaba @Justiciaparamischicos, que fue denunciada y que acabó cerrada.

Pero, según ella aseguró al interponer dicha denuncia, supuestamente tienen abierta otra página en la misma red social, llamada @Hablenconlaverdad, donde publican «todos los vídeos que me han sacado cuando he ido a los juicios», o bien cuando ha hablado con diferentes medios de comunicación sobre el asesinato.

La denunciante les escribió para pedirles que la dejaran en paz, que le permitieran vivir su situación de duelo, pues «lo único que quiero es Justicia para mi hermano». Pero, según dice, la respuesta de quienes están o estaban detrás de dicha cuenta fue bloquearla.

Calumnias e insultos

En cualquier caso, ella asegura que varios conocidos la han informado y le han enviado capturas donde se puede ver que en otra cuenta, @Todoesmentira.20, han publicado fotos suyas, de sus familiares y de su hermano asesinado, que van acompañadas de una descripción de cada uno de ellos.

De Priscila afirman, por ejemplo, que se dedica al tráfico de drogas, a la delincuencia organizada y al blanqueo de capitales. De sus hijos aseguran que son los líderes de la supuesta organización, que se encargan de pagar la logística de la banda de tráfico de drogas o que han pasado por varias cárceles.

De ella también han comentado que tiene SIDA, que hacía la calle (ejercía la prostitución), que siempre ha sido heroinómana, o que su padre la violaba.

En la citada denuncia aclara que, a raíz de estos ataques, ha requerido de la ayuda de un profesional de la salud mental.

Recados amenazantes

A veces, los mensajes se los hacen llegar a través de familiares. Uno de ellos dice lo siguiente: «Tú le puedes dar un recadito a tu prima o quien coño sea Priscila, que dnd [donde] quiera que la vea la voy a atropellar; la puta loca cagona, que solo sabe hablar por la prensa y no da la cara; la puta cagona y que valla (sic) pidiendo justicia para ella; la puta yonki folla viejos que le quitó el novio a la madre por 4 fumadas, jajajaja».

Pero también ha habido tiempo para las amenazas y las vejaciones cara a cara, en persona, a pocos centímetros de distancia.

Mocos y escupitajos

Uno de estos casos fue comunicado a la Policía Nacional. El pasado 26 de septiembre, a las 19:50 horas, Priscila y dos amigas se dirigían al Juzgado de Instrucción de Guardia para denunciar otro caso de injurias, calumnias y amenazas hacia una de ellas.

Cerca del Palacio de Justicia de Santa Cruz, las tres mujeres vieron un grupo numeroso, de decenas de personas.

Una era la hermana de Aarón Vargas y otro se trataba de un varón que posteriormente fue arrestado por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Alberto.

El citado hombre se acercó a ellas, según consta en la denuncia posterior, supuestamente con una actitud amenazante, a una distancia muy corta y empezó a sonarse la nariz (con un dedo presionando una fosa nasal) con la intención de manchar a Priscila con sus mocos, a la vez que escupía.

También se dirigió a las tres mujeres para presuntamente amedrentarlas con la frase: «Son las próximas en la lista». Este es el precio que Priscila afirma que tiene que pagar por exigir Justicia para su hermano Alberto.