Rescatada una senderista al tener problemas de salud en un barranco de Tenerife

Profesionales del helicóptero del GES y un guarda rural colaboraron para facilitar la evacuación

Rescate de una senderista en el Barranco de Masca, en Tenerife

El Día

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Una mujer de 66 años de edad que caminaba por un sendero en el noroeste de Tenerife tuvo que ser rescatada después de sufrir problemas de salud y varias caídas.

La intervención de los servicios de seguridad y emergencias se produjo durante la tarde del pasado viernes en el Barranco de Masca, en el municipio de Buenavista.

La afectada, de nacionalidad francesa, no pudo continuar por el camino y reclamó la asistencia de varios recursos.

Recursos desplazados a la zona

La sala operativa del 1-1-2 movilizó al helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias.

En la actuación también colaboraron el guarda rural de Anaga y personal de la empresa pública Tragsa.

El rescate se llevó a cabo minutos antes de las 17:30 horas en el punto 45 del camino del Barranco de Masca.

