Rescatada una senderista al tener problemas de salud en un barranco de Tenerife
Profesionales del helicóptero del GES y un guarda rural colaboraron para facilitar la evacuación
Una mujer de 66 años de edad que caminaba por un sendero en el noroeste de Tenerife tuvo que ser rescatada después de sufrir problemas de salud y varias caídas.
La intervención de los servicios de seguridad y emergencias se produjo durante la tarde del pasado viernes en el Barranco de Masca, en el municipio de Buenavista.
La afectada, de nacionalidad francesa, no pudo continuar por el camino y reclamó la asistencia de varios recursos.
Recursos desplazados a la zona
La sala operativa del 1-1-2 movilizó al helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias.
En la actuación también colaboraron el guarda rural de Anaga y personal de la empresa pública Tragsa.
El rescate se llevó a cabo minutos antes de las 17:30 horas en el punto 45 del camino del Barranco de Masca.
- La Aemet avisa: lluvias, temperaturas en ascenso y fuertes vientos en Tenerife este viernes
- Este es uno de los restaurantes más auténticos de Tenerife: cuenta con un campo de bola canaria propio
- Adjudicada la finalización de dos tramos de la anhelada carretera Ofra-El Chorrillo
- Santa Cruz de Tenerife se revela contra la Zona de Bajas Emisiones: el pleno pide al Estado que elimine la obligación de implantarla
- Un nuevo aparcamiento en Santa Cruz: ya están disponibles 85 plazas gratuitas en un solar de La Rosa
- El varón que cayó al mar desde un crucero al noroeste de Tenerife es un británico de 76 años
- Santa Cruz huele a ‘burgers’
- Puertos de Tenerife inicia el expediente para licitar las obras del muelle de ribera de Granadilla por casi 40 millones